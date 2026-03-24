Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 3-2 yenerken Arda Güler performansıyla büyüledi. Derbiyi 1'i isabetli, 2 şutla tamamlayan Arda Güler, 2 kilit pas verdi. Üçüncü bölgede yüzde 92'lik pas isabet yüzdesiyle oynayan Türk futbolcu, 6 ortasının ise 1'inde isabet buldu. 5 sahipsiz top kazanan Arda, 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı. 20 yaşındaki yıldız futbolcu, oyundan çıkarken ayakta alkışlandı. Arda, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. Türk yıldız, 4 gol atıp 13 asist yaparak 17 gole direkt katkı sağladı. Arda Güler, 5 büyük ligde tüm kulvarlarda en fazla gol katkısı veren orta sahalar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. Listenin ilk basamağında 12 gol, 16 asistle mücadele eden Fermin Lopez yer alıyor. 8 gol ve 17 asistle 25 gole katkı veren Manchester United'ın Portekizli orta sahası Bruno Fernandes, ikinci sırada kendine yer buldu.



Arda A.Madrid maçında 74. dakika sahada kaldı. Yerini Bellingham'a bıraktı.

