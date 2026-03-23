Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Juventus ile Inter'in de ilgisini çekiyor.

Zeki Çelik, Roma'da 4 sezonda 143 maça çıkarak 2 gol ve 10 asist kaydetti.

2022 yılından bu yana Roma'da forma giyen Zeki Çelik, bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin göreve gelmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Tecrübeli sağ bek, gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. GASPERINI KALMASINI İSTİYOR Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasından yana tavır aldı. İtalyan teknik adamın, Zeki Çelik'in yeni sezonda da kadroda yer alması için yönetimi ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

ROMA İLE ZEKİ ÇELİK ARASINDA RAKAM FARKI Roma'nın yeni sözleşme için Zeki Çelik'e yıllık 2.4 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor. Milli futbolcunun ise yeni kontratta 4 milyon euro talep ettiği konuşuluyor. Taraflar arasındaki bu maaş farkı, görüşmelerin en kritik noktası olarak dikkat çekiyor. SÜREÇ KISA VADEDE ÇÖZÜLMEYECEK Roma'nın sunduğu teklif ile Zeki Çelik'in beklentisi arasındaki fark nedeniyle sürecin kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. Bu tablo, milli futbolcunun İtalyan ekibindeki geleceğini daha da merak edilir hale getirdi.