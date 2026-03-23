2022 yılından bu yana Roma'da forma giyen Zeki Çelik, bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin göreve gelmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladı. Tecrübeli sağ bek, gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.
GASPERINI KALMASINI İSTİYOR
Gian Piero Gasperini, 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasından yana tavır aldı. İtalyan teknik adamın, Zeki Çelik'in yeni sezonda da kadroda yer alması için yönetimi ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.
ROMA İLE ZEKİ ÇELİK ARASINDA RAKAM FARKI
Roma'nın yeni sözleşme için Zeki Çelik'e yıllık 2.4 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor. Milli futbolcunun ise yeni kontratta 4 milyon euro talep ettiği konuşuluyor. Taraflar arasındaki bu maaş farkı, görüşmelerin en kritik noktası olarak dikkat çekiyor.
SÜREÇ KISA VADEDE ÇÖZÜLMEYECEK
Roma'nın sunduğu teklif ile Zeki Çelik'in beklentisi arasındaki fark nedeniyle sürecin kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. Bu tablo, milli futbolcunun İtalyan ekibindeki geleceğini daha da merak edilir hale getirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti için verdiği mücadele, Zeki Çelik dosyasında da belirleyici olabilir. İtalyan ekibinin Devler Ligi'ne katılması halinde kulübün bütçe planlaması, transfer hamleleri ve sözleşme görüşmeleri doğrudan etkilenebilir. Bu nedenle sezon sonundaki sportif tablo, milli futbolcunun karar sürecinde önemli rol oynayacak.
JUVENTUS VE INTER DE GÜNDEME GELDİ
Zeki Çelik için yalnızca Roma seçeneği bulunmuyor. Sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Juventus ve Inter gibi önemli kulüplerin adı da milli futbolcuyla anılıyor. Bu ilgi, Zeki Çelik'in yaz döneminde transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olabileceğini gösteriyor.
10 ASİSTİ VAR
Zeki Çelik, Roma formasıyla 4 sezonda 143 maça çıktı. Milli futbolcu bu süreçte 2 gol atarken 10 asist yaptı. İstikrarlı görüntüsü ve artan performansıyla takımın önemli parçalarından biri olmayı başardı.