Galatasaray, Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcunun ameliyata alındığını bildirdi.
AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır."ifadeleri kullanıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray, oyuncunun son durumuna ilişkin detaylı bilginin ameliyatın ardından açıklamda bulundu.
Paylaşımda; "UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
NOA LANG OYNAMAYACAK
Galatasaray Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında parmağı kopma derecesine gelen Noa Lang için; "Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum. Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil.
O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yener, Osimhen konusunda da; "Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."diye konuştu.
"ŞOK EDİCİ, KORKUTUCU"
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı ve televizyonda gördüğü görüntüler için, "Bu gerçekten biraz şok edici ve korkutucuydu."dedi.
Sözlerine devam eden Koeman, Noa Lang için, "Yakında kampa gelecek ve o zaman durumunun ne olacağını göreceğiz. Noa ile birlikte durumunun nasıl gittiğine bakacağız, bu konuda kendini rahat hissedip hissetmediğini göreceğiz."sözlerini sarf etti.
Ronald Koeman, Lang'ın durumunun yapılacak kontrolünün ardından oynayamayacak durumda olması halinde kadroda yer almayacağını söyledi.