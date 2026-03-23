Türkiye ile Almanya'daki futbol düzeni arasında büyük fark olduğunu dile getiren Thomas Reis, görev yaptığı süreçte teknik anlamda yeterli söz hakkına sahip olmadığını söyledi.

"HİÇBİR SÖZ HAKKIM YOKTU"

Thomas Reis, Türkiye'deki çalışma düzenine ilişkin yaptığı değerlendirmede kararların teknik heyetten çok yönetim tarafından verildiğini ifade etti. Alman teknik adam, bir başkanın kadroyu belirlediğini ve kendisine doğrudan bu oyuncu grubuyla çalışmasının söylendiğini anlattı. Reis, istemediği futbolcuları da almak zorunda kaldığını belirtti.