Thomas Reis'ten Samsunspor itirafı! "Söz hakkım yoktu"

Samsunspor’un eski teknik direktörü Thomas Reis, Türkiye’de çalıştığı döneme ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Alman çalıştırıcı, takım yapılanması ve karar mekanizmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve göre yaptığı sürede kendisine söz hakkı tanınmadığını öne sürdü.

Thomas Reis'ten Samsunspor itirafı! "Söz hakkım yoktu"
  • Thomas Reis, Türkiye'de görev yaptığı dönemde teknik anlamda yeterli söz hakkına sahip olmadığını ve kararların yönetim tarafından verildiğini belirtti.
  • Alman teknik adam, başkanın kadroyu belirlediğini ve istemediği futbolcuları almak zorunda kaldığını söyledi.
  • Samsunspor, Thomas Reis ile Şubat 2025'te yollarını ayırdı.
  • Reis, Temmuz 2024-Şubat 2026 tarihleri arasında Samsunspor'da görev yaptı.
  • Thomas Reis, Samsunspor'da çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Türkiye ile Almanya'daki futbol düzeni arasında büyük fark olduğunu dile getiren Thomas Reis, görev yaptığı süreçte teknik anlamda yeterli söz hakkına sahip olmadığını söyledi.

"HİÇBİR SÖZ HAKKIM YOKTU"

Thomas Reis, Türkiye'deki çalışma düzenine ilişkin yaptığı değerlendirmede kararların teknik heyetten çok yönetim tarafından verildiğini ifade etti. Alman teknik adam, bir başkanın kadroyu belirlediğini ve kendisine doğrudan bu oyuncu grubuyla çalışmasının söylendiğini anlattı. Reis, istemediği futbolcuları da almak zorunda kaldığını belirtti.

Thomas Reis'ten Samsunspor itirafı! "Söz hakkım yoktu"-2

SAMSUNSPOR DÖNEMİ ŞUBATTA SONA ERDİ

Samsunspor, şubat ayında 52 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Karadeniz ekibinin başında görev yapan Thomas Reis, takımın başında önemli bir süreç geçirdi.

72 MAÇTA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Thomas Reis, Samsunspor'un başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibiyle istikrarlı bir performans ortaya koyan Alman çalıştırıcı, takımını üst sıralara taşımayı başardı.

