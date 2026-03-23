Türkiye ile Almanya'daki futbol düzeni arasında büyük fark olduğunu dile getiren Thomas Reis, görev yaptığı süreçte teknik anlamda yeterli söz hakkına sahip olmadığını söyledi.
"HİÇBİR SÖZ HAKKIM YOKTU"
Thomas Reis, Türkiye'deki çalışma düzenine ilişkin yaptığı değerlendirmede kararların teknik heyetten çok yönetim tarafından verildiğini ifade etti. Alman teknik adam, bir başkanın kadroyu belirlediğini ve kendisine doğrudan bu oyuncu grubuyla çalışmasının söylendiğini anlattı. Reis, istemediği futbolcuları da almak zorunda kaldığını belirtti.
SAMSUNSPOR DÖNEMİ ŞUBATTA SONA ERDİ
Samsunspor, şubat ayında 52 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmıştı. Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Karadeniz ekibinin başında görev yapan Thomas Reis, takımın başında önemli bir süreç geçirdi.
72 MAÇTA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Thomas Reis, Samsunspor'un başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibiyle istikrarlı bir performans ortaya koyan Alman çalıştırıcı, takımını üst sıralara taşımayı başardı.