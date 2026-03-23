Jadon Sancho Manchester United'dan ayrılıyor!

Manchester United’da Jadon Sancho defteri bu yaz kapanıyor. İngiliz yıldızın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kırmızı-şeytanlarla yollarını kesin olarak ayıracağı belirtildi.

Jadon Sancho Manchester United'dan ayrılıyor!
  • Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi bu yaz sona erecek ve kulüpten ayrılması bekleniyor.
  • Borussia Dortmund, eski oyuncusu Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.
  • Sancho, 2021'de Manchester United'a transfer olduktan sonra Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralandı.
  • İngiliz futbolcu bu sezon Aston Villa'da kiralık olarak 31 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Sancho'ya birçok kulüp ilgi göstermesine rağmen futbolcu geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.

2021 yılında büyük beklentilerle Manchester United'a imza atan Jadon Sancho, geçen süreçte beklenen istikrarı yakalayamadı. İngiliz futbolcu bu dönemde Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralandı. Yaz transfer döneminde ise kulüple bağının tamamen sona ereceği konuşuluyor.

BU YAZ KESİN AYRILIK

Jadon Sancho'nun Manchester United kariyerinin bu yaz resmen biteceği ifade ediliyor. Sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte İngiliz oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Böylece uzun süredir belirsizlik yaratan süreçte son aşamaya gelinmiş oldu.

DORTMUND YENİDEN DEVREDE

Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili en dikkat çeken gelişme Borussia Dortmund cephesinde yaşandı. Alman ekibinin, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Sancho'nun daha önce önemli izler bıraktığı Dortmund'un bu transferde istekli olduğu görülüyor.

KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Borussia Dortmund'un yanı sıra birçok kulübün de İngiliz oyuncuya ilgi gösterdiği aktarıldı. Buna rağmen Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili son kararını henüz vermediği kaydedildi. Yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho, 31 maçta görev yaptı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

