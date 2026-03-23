Yaz transfer döneminde Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan kadrosuna katan Rus ekibi Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu. Gedson'unperformansından memnun kalan Rus ekibinin, Alman stoper Felix Uduokhaiiçin harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda Rus ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Beşiktaş, Uduokhai'yi sezon başında Augsburg'tan 5 milyon Euro'ya transfer etti. 28 yaşındaki stoper, bu sezon 19 maçta görev alırken 1 asist üretti.3 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli oyuncunun 1 golü bulunuyor.