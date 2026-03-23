Ruslar Beşiktaş’a yine kancayı attı! Gedson’dan sonra hedef Uduokhai

Sezon başında Gedson Fernandes’i transfer eden Spartak Moskova bu kez de Alman stoperi transfer listesine ekledi.

Yaz transfer döneminde Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan kadrosuna katan Rus ekibi Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu. Gedson'unperformansından memnun kalan Rus ekibinin, Alman stoper Felix Uduokhaiiçin harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda Rus ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Beşiktaş, Uduokhai'yi sezon başında Augsburg'tan 5 milyon Euro'ya transfer etti. 28 yaşındaki stoper, bu sezon 19 maçta görev alırken 1 asist üretti.3 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli oyuncunun 1 golü bulunuyor.

