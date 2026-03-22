İspanya La Liga ekibinden gelen açıklama sonrası gözler Romanya Milli Takımı'nın kaleci tercihine çevrildi. Takımın bir numaralı ismi olarak görülen Andrei Radu'nun durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Romanya kadrosunda Radu'nun alternatifi olarak iki isim öne çıkıyor. 26 yaşındaki Rapid Bükreş kalecisi Marian Aioani ile 29 yaşındaki Arges Piteşti file bekçisi Catalin Cabuz, Türkiye karşısında forma giyebilecek adaylar arasında yer alıyor.

Andrei Radu'nun yokluğunda Romanya'nın kaleyi kime emanet edeceği merak konusu oldu. Mircea Lucescu yönetimindeki ekipte kalede istikrar arayışı sürerken, bu beklenmedik gelişme teknik heyetin kararını daha da önemli hale getirdi.

AIOANI VE CABUZ'UN KARNESİ

Marian Aioani, daha önce Romanya Milli Takımı formasını 3 kez giydi. Bu sezon çıktığı 26 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Aioani, toplamda 27 gol yedi. Milli takım tecrübesi bakımından öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

Catalin Cabuz ise Romanya Milli Takımı'nda henüz görev almadı. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynadığı 30 maçın 5'inde kalesini gole kapattı ve toplamda 40 gol gördü. Türkiye karşısında tercih edilmesi halinde ilk kez milli formayla sahaya çıkmış olacak.