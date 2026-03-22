Noa Lang'dan Galatasaray'a iyi haber: Trabzonspor maçına yetişebilir

Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang’ın durumu iyiye giderken, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Parmağının tam kopmaması nedeniyle iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediği ifade edildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Noa Lang'dan olumlu haber geldi. Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen Hollandalı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

AMELİYAT SONRASI DURUMU İYİ

Yapılan müdahalenin ardından Noa Lang'ın parmağının dikildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Oyuncunun iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

26 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Parmağının tam kopmaması nedeniyle iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediği ifade edildi.

