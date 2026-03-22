Galatasaray'da sakatlığı bulunan Noa Lang'dan olumlu haber geldi. Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen Hollandalı futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.
AMELİYAT SONRASI DURUMU İYİ
Yapılan müdahalenin ardından Noa Lang'ın parmağının dikildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Oyuncunun iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi.
TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR
26 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Parmağının tam kopmaması nedeniyle iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediği ifade edildi.