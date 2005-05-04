A Milli takımımız ve Juventus'un yıldızlarından Kenan Yıldız, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Genç yetenek, attığı golle Çizme'yi bir kez daha ayağa kaldırdı. İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, evinde Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda kritik bir kayıp yaşadı. İtalyan devi Juventus'un maçtaki tek golünü milli oyuncumuz Kenan Yıldızkaydederken, milli futbolcu attığı bu golle siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 14. dakikasında fileleri havalandıran yıldız isim, ligde 10. golüne ulaştı.

4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan, Juventus tarihinde bir Serie A sezonunda 21 yaşına gelmeden çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Söz konusu başarıyı en son elde eden isim 1970-1971 sezonunda 13 gole ulaşan Roberto Bettega'ydı. Milli oyuncumuz, 55 yıllık rekoru tarihe gömmeyi başardı. Bu sezon Torino ekibiyle tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistle 21 gole doğrudan katkıda bulundu.26 kez milli formayı giyen Kenan Yıldız'ın 5 golü var.