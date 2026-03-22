Almanya'nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi açıklanan aday kadroda Galatasaray forması giyen Leroy Sane de yer aldı. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın tercihi, eski milli futbolcu Dietmar Hamann tarafından eleştirildi.

Hamann, Sane'nin kadroya dahil edilmesini şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Alman eski oyuncu, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA HAK EDENLER VAR"



DÜNYA KUPASI MESAJI

Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için kadroda büyük değişiklik yapmaması beklenirken, Dünya Kupası kadrosunun da bu isimler üzerinden şekillenmesi öngörülüyor. Hamann, "Sane artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var." dedi.

Hamann ayrıca, Nagelsmann'ın daha önce Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi hatırlatarak, Alman teknik adamın Türkiye Ligi seviyesine dair görüşlerine de dikkat çekti.