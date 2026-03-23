Adını Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yazdıran Mauro Icardi için ayrılık vakti yaklaşıyor... Son dönemde hem performansı hem de Okan Buruk'la yaşadığı sorunlarlagündeme gelen Arjantinli futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor.Sarı-kırmızılı yönetim şu ana kadar sözleşme konusunda herhangi bir adım atmazken, Icardi'nin de oynama süreleri nedeniyle Galatasaray'da devam etmeyi düşünmediğibelirtiliyor.

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Avrupa ve Amerika kulüpleriyavaş yavaş harekete geçmeye başladı. Alınan bilgilere göre Meksika'nın en önemli kulüplerinden Tigres, Icardi'nin menajeriyle resmi temas kurdu.Teknik direktörlüğünü Arjantinli Guido Pizarro'nun yaptığıTigres'in kadrosunda 3 de Arjantinli futbolcubulunuyor. Meksika ekibinin Icardi için önemli bir maaş bütçesiayırdığı ve ekonomik konuların kısa süre içinde masaya getireceği ifade ediliyor. 33 yaşındaki futbolcunun da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istemediği belirtilirken, olası adresler olarak Arjantin, Brezilya ve Meksika gösteriliyor.