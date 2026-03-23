Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 32 maçta 10 galibiyet aldı ve haftaya 18. sırada girdi. Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini 74-73 mağlup etmişti.
ANADOLU EFES AVRUPA'DA 908. MAÇINDA
Barcelona karşılaşması, Anadolu Efes adına Avrupa kupalarında önemli bir dönüm noktası olacak. Lacivert-beyazlı takım, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak. Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 907 maçta 504 galibiyet ve 403 mağlubiyet yaşadı.
Temsilcimiz, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 660. maçına çıkacak. Geride kalan 659 karşılaşmada 347 galibiyet alan Anadolu Efes, 312 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.
FENERBAHÇE BEKO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe Beko da EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda Maccabi Rapyd ile karşılaşacak. Güvenlik nedeniyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-75 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 32 maçta 23 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda yer alıyor. Maccabi Rapyd ise 31 maçta aldığı 15 galibiyetle 13. sırada bulunuyor.
PLAY-OFF İÇİN KRİTİK İHTİMAL
Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd karşısında kazanması halinde, diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre play-off biletini garantileme ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertliler, normal sezonun son bölümüne girilirken avantajını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.