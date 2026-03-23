Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd karşısında alacağı galibiyetle diğer sonuçlara göre play-off biletini garantileme şansına sahip.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 23 galibiyet ile lider durumda ve TSİ 20.30'da Maccabi Rapyd ile Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşılaşacak.

Anadolu Efes, ligde 10 galibiyet ile 18. sırada yer alırken Barcelona 18 galibiyet ile 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 33. haftasında Barcelona'ya deplasmanda TSİ 22.30'da konuk olacak ve bu maç takımın Avrupa kupalarındaki 908. maçı olacak.

Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda geride kalan 32 maçta 10 galibiyet aldı ve haftaya 18. sırada girdi. Barcelona ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini 74-73 mağlup etmişti.

Barcelona karşılaşması, Anadolu Efes adına Avrupa kupalarında önemli bir dönüm noktası olacak. Lacivert-beyazlı takım, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak. Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 907 maçta 504 galibiyet ve 403 mağlubiyet yaşadı.

Temsilcimiz, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 660. maçına çıkacak. Geride kalan 659 karşılaşmada 347 galibiyet alan Anadolu Efes, 312 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.