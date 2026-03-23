CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray yönetimi bu hafta içinde futbolculara ödeme yapacak

Sarı-Kırmızılı kurmaylar 27 Mart’ta UEFA’dan gelecek 11.8 milyon euroluk para ile vaadesi gelen bütün maaşları ödeyecek. Oyunculara karşı borçlar sıfırlayacak yönetim bu hamlesiyle futbolcuları kalan maçlar öncesinde motive etmeyi hedefliyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray yönetimi bu hafta içinde oyunculara ciddi bir ödeme yapacak. Sarı-Kırmızılı kurmayların 27 Martt'ta UEFA tarafından hesaba yatırılacak 11.8 milyon euroluk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde kullanacağı öğrenildi. Yönetimin bu parayla vaadesi gelen bütün maaşları ödeyeceği ve oyunculara karşı olan borçları sıfırlayacağı belirlendi. Yönetim bu hamlesinin şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan 7 maç öncesinde futbolcularda doping etkisi yaratacağına inanıyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor derbisine özel prim kararı alacağı da gelen bilgiler arasında.


UĞURCAN'AİNGİLİZKANCASI

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır,Liverpool maçlarındaki performansıyla Premier Lig ekiplerinin takımlarının gözdesi oldu. Newcastle United ve Aston Villa'nın deneyimli file bekçisini yakın takibe aldığıöğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler