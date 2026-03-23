Galatasaray yönetimi bu hafta içinde oyunculara ciddi bir ödeme yapacak. Sarı-Kırmızılı kurmayların 27 Martt'ta UEFA tarafından hesaba yatırılacak 11.8 milyon euroluk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde kullanacağı öğrenildi. Yönetimin bu parayla vaadesi gelen bütün maaşları ödeyeceği ve oyunculara karşı olan borçları sıfırlayacağı belirlendi. Yönetim bu hamlesinin şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan 7 maç öncesinde futbolcularda doping etkisi yaratacağına inanıyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor derbisine özel prim kararı alacağı da gelen bilgiler arasında.



UĞURCAN'AİNGİLİZKANCASI

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır,Liverpool maçlarındaki performansıyla Premier Lig ekiplerinin takımlarının gözdesi oldu. Newcastle United ve Aston Villa'nın deneyimli file bekçisini yakın takibe aldığıöğrenildi.