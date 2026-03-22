Udinese, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zanioloiçin kararını verdi. Siyah-Beyazlılar'ın, performansından oldukça memnun kaldığı İtalyan yıldızın bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Zaniolo'nun istikrarlı görüntüsü, Udineseyönetimini kalıcı transfer konusunda ikna etti.

İtalyan kulübünün, Galatasaray ile yapacağı görüşmelerde iki farklı teklif üzerinde durduğu belirtildi. Buna göre Udinese, ya doğrudan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ya da 5 milyon euro + oyuncunun bir sonraki satışından %50 pay içeren bir teklif sunacak. Galatasaray cephesinin ise her iki seçeneği de değerlendirmeye açık olduğu ve önümüzdeki günlerde İtalyan ekibine dönüş yapacağı gelen haberler arasında.