Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ara transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kante ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli takımda kısa sürede teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline gelen Fransız yıldız için kulübe ihtimali şimdilik gündemde yer almıyor. Edson Alvarez cephesinde yaşanan gelişme de orta saha planlamasında dikkat çeken başlıklar arasında öne çıkıyor.
EN ÇOK GÜVENDİĞİ İSİM
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, Domenico Tedesco'nun sisteminde ayrı bir yer edindi. Tecrübeli teknik adamın, Fransız orta saha oyuncusunu sahadaki en kritik parçalarından biri olarak gördüğü konuşuluyor. Kante'nin saha içindeki disiplini, mücadele gücü ve oyunun iki yönündeki katkısı teknik heyetin güvenini artırdı.
ANAHTAR OYUNCU OLDU
Domenico Tedesco'nun oyun anlayışında ön alanda baskı ve tempolu mücadele büyük önem taşıyor. Bu plan içinde N'Golo Kante, merkezde takımın dengesini kuran ana isimlerden biri haline geldi. Zaman zaman performansı tartışılsa da Fransız futbolcu, rakibe baskı yapan ve oyunun temposunu yukarı çeken oyuncular arasında ilk sırada değerlendiriliyor.
FİZİKSEL VERİLERDE TAKIMIN EN İYİSİ
N'Golo Kante, Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçta toplam 766 dakika görev yaptı. Fransız yıldız, fiziksel verilerde de takımın zirvesine çıktı. 10898 metrelik koşu mesafesiyle dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunu İsmail Yüksek takip etti.
KANTE ASLA KULÜBEDE OLMAYACAK
Domenico Tedesco'nun, özellikle merkezde Matteo Guendouzi ile uyum yakalayan N'Golo Kante'yi kulübeye çekmeyi düşünmediği öne çıkıyor. İtalyan teknik adamın, sakatlık ya da ceza gibi özel bir durum yaşanmadığı sürece bu ikiliyi bozmayı planlamadığı ifade ediliyor. Bu tablo, Kante'nin kalan haftalarda da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacağını gösteriyor.
EDSON ALVAREZ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası Hollanda'da ameliyat olan Edson Alvarez, İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Meksikalı orta saha oyuncusunun, Samandıra'da yapılacak kontrollerin ardından saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Domenico Tedesco'nun kalan bölümde Edson Alvarez'den de faydalanmak istediği biliniyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 1 asist üretti.