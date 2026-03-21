N'Golo Kante, Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçta toplam 766 dakika görev yaptı. Fransız yıldız, fiziksel verilerde de takımın zirvesine çıktı. 10898 metrelik koşu mesafesiyle dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunu İsmail Yüksek takip etti.

KANTE ASLA KULÜBEDE OLMAYACAK

Domenico Tedesco'nun, özellikle merkezde Matteo Guendouzi ile uyum yakalayan N'Golo Kante'yi kulübeye çekmeyi düşünmediği öne çıkıyor. İtalyan teknik adamın, sakatlık ya da ceza gibi özel bir durum yaşanmadığı sürece bu ikiliyi bozmayı planlamadığı ifade ediliyor. Bu tablo, Kante'nin kalan haftalarda da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacağını gösteriyor.