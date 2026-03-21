Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer döneminde imza atan isimlerden biri olan N'Golo Kante, performansıyla adından söz ettiriyor. Fransız yıldız, Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante'yi sakatlık veya ceza gibi özel durumlar dışında kulübeye çekmemeyi planlıyor.
  • N'Golo Kante, Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 19 maçta 766 dakika forma giydi ve 10898 metrelik koşu mesafesiyle takımın fiziksel verilerinde zirvede yer aldı.
  • Tedesco'nun oyun sisteminde Kante, Matteo Guendouzi ile birlikte orta sahanın dengesini kuran ve takımın baskı oyununda kritik rol oynayan isim olarak öne çıkıyor.
  • Sakatlık nedeniyle Hollanda'da ameliyat olan Edson Alvarez, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesinin ardından İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor.
  • Alvarez'in Samandıra'daki kontrollerin ardından saha çalışmalarına başlaması ve Tedesco'nun sezon geri kalanında ondan faydalanması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ara transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kante ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertli takımda kısa sürede teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri haline gelen Fransız yıldız için kulübe ihtimali şimdilik gündemde yer almıyor. Edson Alvarez cephesinde yaşanan gelişme de orta saha planlamasında dikkat çeken başlıklar arasında öne çıkıyor.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi-2

EN ÇOK GÜVENDİĞİ İSİM

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, Domenico Tedesco'nun sisteminde ayrı bir yer edindi. Tecrübeli teknik adamın, Fransız orta saha oyuncusunu sahadaki en kritik parçalarından biri olarak gördüğü konuşuluyor. Kante'nin saha içindeki disiplini, mücadele gücü ve oyunun iki yönündeki katkısı teknik heyetin güvenini artırdı.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi-3

ANAHTAR OYUNCU OLDU

Domenico Tedesco'nun oyun anlayışında ön alanda baskı ve tempolu mücadele büyük önem taşıyor. Bu plan içinde N'Golo Kante, merkezde takımın dengesini kuran ana isimlerden biri haline geldi. Zaman zaman performansı tartışılsa da Fransız futbolcu, rakibe baskı yapan ve oyunun temposunu yukarı çeken oyuncular arasında ilk sırada değerlendiriliyor.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi-4

FİZİKSEL VERİLERDE TAKIMIN EN İYİSİ

N'Golo Kante, Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçta toplam 766 dakika görev yaptı. Fransız yıldız, fiziksel verilerde de takımın zirvesine çıktı. 10898 metrelik koşu mesafesiyle dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunu İsmail Yüksek takip etti.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi-5

KANTE ASLA KULÜBEDE OLMAYACAK

Domenico Tedesco'nun, özellikle merkezde Matteo Guendouzi ile uyum yakalayan N'Golo Kante'yi kulübeye çekmeyi düşünmediği öne çıkıyor. İtalyan teknik adamın, sakatlık ya da ceza gibi özel bir durum yaşanmadığı sürece bu ikiliyi bozmayı planlamadığı ifade ediliyor. Bu tablo, Kante'nin kalan haftalarda da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacağını gösteriyor.

Domenico Tedesco N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi için stratejisini belirledi-6

EDSON ALVAREZ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası Hollanda'da ameliyat olan Edson Alvarez, İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Meksikalı orta saha oyuncusunun, Samandıra'da yapılacak kontrollerin ardından saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Domenico Tedesco'nun kalan bölümde Edson Alvarez'den de faydalanmak istediği biliniyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 1 asist üretti.

