Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi, Noa Lang ise reklam panolarına çarpması sonucu sağ başparmağından ciddi şekilde yaralandı ve İngiltere'de ameliyat oldu.

Liverpool, Anfield'daki maçın ardından Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımları kınadı ve sosyal medya şirketlerine daha güçlü adım atma çağrısı yaptı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'un özür dilemediğini ve Konate'ye yönelik sosyal medya söylemleri üzerinden gündemin değiştirildiğini savundu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Liverpool'a sert tepki göstererek Galatasaray'ın ırkçılıkla yan yana getirilemeyeceğini belirtti.

Sneijder, Liverpool'un Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

İNGİLİZLERDEN IRKÇILIK İDDİASI Liverpool, maçın ardından Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımları sert ifadelerle kınadı. İngiliz kulübü, yayımladığı resmi açıklamada bu mesajları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve sosyal medya şirketlerine daha güçlü adım atma çağrısı yaptı.