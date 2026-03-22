Anfield'daki rövanş maçında Galatasaray iki önemli sakatlıkla sarsıldı. Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Noa Lang ise reklam panolarına çarpmasının ardından sağ başparmağından ciddi şekilde yaralandı ve İngiltere'de ameliyat edildi.
İNGİLİZLERDEN IRKÇILIK İDDİASI
Liverpool, maçın ardından Ibrahima Konate'ye yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımları sert ifadelerle kınadı. İngiliz kulübü, yayımladığı resmi açıklamada bu mesajları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve sosyal medya şirketlerine daha güçlü adım atma çağrısı yaptı.
GALATASARAY CEPHESİNDEN YANIT GELDİ
Liverpool'un açıklamasına Galatasaray cephesinden de karşılık geldi. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını söyledi. Yazgan, Liverpool'un özür dilemediğini ve Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını öne sürdükleri söylemler üzerinden gündemin değiştirildiğini savundu.
SNEIJDER'DEN SERT SÖZLER
Tartışmalara Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder de dahil oldu. Hollandalı eski futbolcu, paylaşılan açıklamasında Galatasaray'ın ırkçılıkla yan yana getirilemeyeceğini söylerken Liverpool'a sert tepki gösterdi. Sneijder, Noa Lang'ın yaşadığı ağır sakatlığa dikkat çeken ifadeler kullandı.
"PARMAĞIN HESABINI VERİN"
Forma giydiği dönemin ardından futbolu bırakmasına rağmen Galatasaray'a aidiyetini her fırsatta gösteren eski futbol yıldızı; "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli." açıklamasında bulundu.