Taraflar arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelinirken 29 yaşındaki oyun kurucunun Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Son detayların netleşmesinin ardından anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması öngörülüyor.
Fenerbahçe Beko yönetimi, gelecek sezonun yapılanmasında Wade Baldwin'i kadroda tutma kararı aldı. Amerikalı yıldızla yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Böylece sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık yeni kontrat için el sıkıştı.
2024 yılında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonuna yönelik opsiyon maddesi yer alıyordu. Yönetim, oyuncunun performansını dikkate alarak yeni sözleşme için harekete geçti. Yapılan temasların ardından tarafların anlaşma noktasına ulaştığı belirtildi.
Wade Baldwin, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 51 maçta görev yaptı. Deneyimli guard, bu karşılaşmalarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı. Hücumdaki üretkenliği ve oyunu yönlendiren rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.