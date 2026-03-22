BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wade Baldwin, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 51 maçta görev yaptı. Deneyimli guard, bu karşılaşmalarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı. Hücumdaki üretkenliği ve oyunu yönlendiren rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.