Fenerbahçe Wade Baldwin ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadro planlamasında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip, bir süredir yeni sözleşme için görüşmeler yürüttüğü Wade Baldwin ile prensip anlaşmasına vardı.

  • Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki oyun kurucu Wade Baldwin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
  • Baldwin'in mevcut sözleşmesinde sezon sonu opsiyonu bulunuyordu ve yönetim bu opsiyonu kullanma kararı aldı.
  • Amerikalı basketbolcu bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 51 maçta 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalaması yakaladı.
  • Taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
  • Baldwin 2024 yılında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılmıştı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelinirken 29 yaşındaki oyun kurucunun Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Son detayların netleşmesinin ardından anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe Beko yönetimi, gelecek sezonun yapılanmasında Wade Baldwin'i kadroda tutma kararı aldı. Amerikalı yıldızla yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Böylece sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık yeni kontrat için el sıkıştı.

SEZON SONU OPSİYONU BULUNUYORDU

2024 yılında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonuna yönelik opsiyon maddesi yer alıyordu. Yönetim, oyuncunun performansını dikkate alarak yeni sözleşme için harekete geçti. Yapılan temasların ardından tarafların anlaşma noktasına ulaştığı belirtildi.

BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wade Baldwin, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 51 maçta görev yaptı. Deneyimli guard, bu karşılaşmalarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı. Hücumdaki üretkenliği ve oyunu yönlendiren rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.

