Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde "Milli takıma bile çağrılmıyor" sözleriyle eleştirdiği Ernest Muçi, 1 yıl içinde performansıyla bu algıyı tamamen değiştirdi. Trabzonspor formasıyla dikkat çeken Arnavut futbolcu, gösterdiği çıkışla yeniden milli takım kapısını aralamayı başardı. Son performansı sonrası Muçi, Arnavutluk milli takım kadrosuna davet edildi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 gol ve 4 asist üreterek etkili bir grafik çizdi. Süper Kupa'da 1 maçta skor katkısı veremeyen Muçi, toplamda 29 maçta 13 gol ve 8 asistle sezonu tamamladı. Gösterdiği bu yükseliş, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yeniden değer kazanmasını sağlarken, Muçi'nin kariyerindeki bu çıkış futbol kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor.