Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Aral Şimşir, önemli takımların transfer gündemine oturdu. Milli takıma seçilen genç futbolcunun İngiltere'ye gidebileceği konuşuluyor. Aral, ara dönemde ise Trabzonspor'un kapısından dönmüştü.
EN GÜÇLÜ İLGİ BRENTFORD'DAN
TeamTalk'ın haberine göre üç kulüp arasında en somut adımı atan tarafın Brentford olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin, Midtjylland ile geçmişten gelen bağlantıları sayesinde transfer sürecinde elini güçlendirebileceği ifade edildi.
Danimarka temsilcisi ise Aral Şimşir'i bu yaz kadroda tutmak istiyor. Midtjylland cephesi, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığına kolay onay vermeyi düşünmüyor.
MONTELLA'NIN DA RADARINDA
Bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Aral Şimşir, A Milli Takım'a davet edildi. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.