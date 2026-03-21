FC Midtjylland'ın yıldızı Aral Şimşir'e İngiltere'den talipler var

Aral Şimşir, Danimarka’daki performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. FC Midtjylland formasıyla bu sezon dikkat çeken 23 yaşındaki hücum oyuncusu için İngiltere’den Leeds United, Brentford ve Crystal Palace’ın devreye girdiği öne sürüldü.

FC Midtjylland'ın yıldızı Aral Şimşir'e İngiltere'den talipler var
  • Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Aral Şimşir, İngiltere'den Brentford, Brighton ve Fulham'ın transfer gündemine girdi.
  • Brentford, Midtjylland ile geçmişten gelen bağlantıları sayesinde transfer sürecinde en somut adımı atan kulüp oldu.
  • Aral Şimşir bu sezon 44 maçta 11 gol ve 18 asist kaydetti.
  • Midtjylland yönetimi, Aral Şimşir'i bu yaz kadroda tutmak istiyor ve ayrılığına kolay onay vermeyi düşünmüyor.
  • Vincenzo Montella, Aral Şimşir'i A Milli Takım kadrosuna davet etti.

Bu sezonki performansıyla adından söz ettiren Aral Şimşir, önemli takımların transfer gündemine oturdu. Milli takıma seçilen genç futbolcunun İngiltere'ye gidebileceği konuşuluyor. Aral, ara dönemde ise Trabzonspor'un kapısından dönmüştü.

FC Midtjylland'ın yıldızı Aral Şimşir'e İngiltere'den talipler var-2

EN GÜÇLÜ İLGİ BRENTFORD'DAN

TeamTalk'ın haberine göre üç kulüp arasında en somut adımı atan tarafın Brentford olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin, Midtjylland ile geçmişten gelen bağlantıları sayesinde transfer sürecinde elini güçlendirebileceği ifade edildi.

Danimarka temsilcisi ise Aral Şimşir'i bu yaz kadroda tutmak istiyor. Midtjylland cephesi, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığına kolay onay vermeyi düşünmüyor.

FC Midtjylland'ın yıldızı Aral Şimşir'e İngiltere'den talipler var-3

MONTELLA'NIN DA RADARINDA

Bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Aral Şimşir, A Milli Takım'a davet edildi. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.

