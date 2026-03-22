Inter Fiorentina deplasmanında kayıp: 1-1

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Zirve yarışında kritik öneme sahip maçta Inter erken öne geçse de Fiorentina ikinci yarıda skoru eşitledi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Inter Fiorentina deplasmanında kayıp: 1-1
  • Inter, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak Serie A'da son 3 maçında kazanamadı ve puan farkını 6'ya indirdi.
  • Francesco Esposito, karşılaşmanın 40. saniyesinde Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı.
  • Fiorentina, 77. dakikada Cher Ndour'un golüyle skoru 1-1'e getirdi ve yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
  • Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ilk 11'de başladı ve 69. dakikada Davide Frattesi ile değiştirildi.
  • Inter 69 puana yükselirken, Fiorentina 29 puana ulaştı ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, henüz 40. saniyede Francesco Esposito'nun golüyle öne geçti. Maçın başında gelen bu golle avantajı yakalayan lider ekip, deplasmanda önemli bir fırsat elde etti. Fiorentina ise ilk yarının ardından oyundan kopmadı ve mücadelenin içinde kalmayı başardı.

INTER ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ

Inter'in golü karşılaşmanın ilk dakikasında geldi. Francesco Esposito, 40. saniyede fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol, mücadelede tempoyu yükselten ilk kırılma anı oldu.

NDOUR SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Fiorentina, aradığı golü 77. dakikada buldu. Cher Ndour'un attığı golle ev sahibi ekip skoru 1-1'e getirdi. 2024 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Ndour, bu sezon Fiorentina adına 5. kez ağları sarstı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede Inter formasıyla ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli orta saha, 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

INTER ZİRVEDE PUAN KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kazanamayan Inter, bu beraberliğin ardından 69 puana yükseldi. Zirvedeki avantajını korusa da puan farkının 6'ya inmesi, yarışta baskının artmasına neden oldu.

FIORENTINA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Son haftalarda çıkış yakalayan Fiorentina ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 29'a çıkardı ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana yükseltti.

MİLLİ ARADAN SONRA KRİTİK SINAVLAR

Serie A'da milli aranın ardından Inter sahasında Roma'yı ağırlayacak. Fiorentina ise deplasmanda Hellas Verona karşısında önemli bir maça çıkacak.

