Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ilk 11'de başladı ve 69. dakikada Davide Frattesi ile değiştirildi.

Inter, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak Serie A'da son 3 maçında kazanamadı ve puan farkını 6'ya indirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, henüz 40. saniyede Francesco Esposito'nun golüyle öne geçti. Maçın başında gelen bu golle avantajı yakalayan lider ekip, deplasmanda önemli bir fırsat elde etti. Fiorentina ise ilk yarının ardından oyundan kopmadı ve mücadelenin içinde kalmayı başardı.