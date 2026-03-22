Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter, henüz 40. saniyede Francesco Esposito'nun golüyle öne geçti. Maçın başında gelen bu golle avantajı yakalayan lider ekip, deplasmanda önemli bir fırsat elde etti. Fiorentina ise ilk yarının ardından oyundan kopmadı ve mücadelenin içinde kalmayı başardı.
INTER ERKEN GOLLE ÖNE GEÇTİ
Inter'in golü karşılaşmanın ilk dakikasında geldi. Francesco Esposito, 40. saniyede fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol, mücadelede tempoyu yükselten ilk kırılma anı oldu.
NDOUR SKORA DENGEYİ GETİRDİ
Fiorentina, aradığı golü 77. dakikada buldu. Cher Ndour'un attığı golle ev sahibi ekip skoru 1-1'e getirdi. 2024 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Ndour, bu sezon Fiorentina adına 5. kez ağları sarstı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede Inter formasıyla ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli orta saha, 69 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.
INTER ZİRVEDE PUAN KAYBETTİ
Ligde son 3 maçını kazanamayan Inter, bu beraberliğin ardından 69 puana yükseldi. Zirvedeki avantajını korusa da puan farkının 6'ya inmesi, yarışta baskının artmasına neden oldu.
FIORENTINA SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Son haftalarda çıkış yakalayan Fiorentina ise yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 29'a çıkardı ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana yükseltti.
MİLLİ ARADAN SONRA KRİTİK SINAVLAR
Serie A'da milli aranın ardından Inter sahasında Roma'yı ağırlayacak. Fiorentina ise deplasmanda Hellas Verona karşısında önemli bir maça çıkacak.