Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. Roma, iç saha avantajını kullanarak rakip yarı alanda daha fazla görünse de ilk 45 dakikada aradığı golü bulamadı. Lecce ise savunmada dirençli bir görüntü sergileyerek rakibine kolay alan bırakmadı.
ROBINIO VAZ GALİBİYETİ GETİRDİ
Mücadelenin kilidini açan gol 57. dakikada geldi. Roma'da Robinio Vaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan başkent temsilcisi, skor üstünlüğünü korumayı başardı.
ZEKİ ÇELİK KADRODA YOKTU
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun yokluğu takımın savunma planlamasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.
ROMA 4. SIRA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Roma, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 54'e yükseltti. Başkent ekibi, Serie A'da 4. sıra hedefi için iddiasını sürdürdü. Lecce ise 27 puanda kaldı ve küme düşme hattının üzerine çıkma fırsatını değerlendiremedi.
MILANO DEPLASMANINA GİDECEK
Serie A'da milli aranın ardından Roma, lider Inter deplasmanına çıkacak. Lecce ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.