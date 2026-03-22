Manchester City, Carabao Cup finalinde Arsenal'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelede gol perdesini 60. dakikada Nico O'Reilly açtı. Kepa'nın hatası sonrası ağları havalandıran 20 yaşındaki futbolcu, 4 dakika sonra yine sahneye çıktı ve takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
Maç 2-0 bitti ve şampiyon Manchester City oldu. Pep Guardiola, kariyerindeki 40. kupasını kaldırdı.
İLK YARI GOLSÜZ BİTTİ
Maçın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. İlk 15 dakikalık bölüm geride kalırken skor tabelasında değişiklik olmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında en dikkat çeken pozisyonlardan biri 38. dakikada Arsenal'den geldi. Saka'nın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte boş kalan Hincapie kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk 45 dakikalık bölümünde iki takım da skor üretmeyi başaramadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
MANCHESTER CITY İKİNCİ YARIDA AÇILDI
İkinci yarının başlamasının ardından tempo yükseldi. Manchester City, 60. dakikada geliştirdiği atakta öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen hücumda Semenyo'nun derin pasıyla ceza sahasında savunma arkasına sarkan Cherki, son çizgiden ortasını yaptı. Ön direkte topu almak için çıkan Kepa, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Dönen topu önünde bulan O'Reilly, fırsatı değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
O'REILLY BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
Golden sonra baskısını sürdüren Manchester City, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Arsenal'in kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Nunes sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza alanında iyi yükselen O'Reilly, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.