Jose Mourinho'dan Talisca itirafı! "Oynayacağı mevki yoktu"

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımda görev yaptığı döneme dair yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adamın, Anderson Talisca transferiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Sezon başında alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de görevinden ayrılan Jose Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco getirilmişti. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu değişimin ardından Mourinho kariyerine Benfica'da devam etti.

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de görev yaptığı günlerle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi. Deneyimli teknik adam, son olarak Anderson Talisca transfer süreci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

TALISCA SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini söyledi. Portekizli teknik adam, buna rağmen yönetimin farklı bir tercihte bulunduğunu ifade etti. Mourinho'nun bu çıkışı kısa sürede gündem yarattı.

"SİSTEMİMDE YERİ YOKTU"

Tecrübeli teknik adam, Anderson Talisca'nın kendi oyun planında yer bulamadığını dile getirdi. Mourinho, sisteminde Brezilyalı yıldızın oynayacağı bir mevki olmadığını belirtirken transferin buna rağmen gerçekleştiğini söyledi.

