Jose Mourinho, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde öne doğru oynayan ofansif bir 8 numara istediğini ancak yönetimin farklı tercih yaptığını söyledi.

Portekizli teknik adam, Anderson Talisca'nın kendi oyun sisteminde yer bulamadığını ve oynayacağı bir mevki olmadığını belirtti.

Sezon başında alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de görevinden ayrılan Jose Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco getirilmişti. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu değişimin ardından Mourinho kariyerine Benfica'da devam etti.

Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de görev yaptığı günlerle ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi. Deneyimli teknik adam, son olarak Anderson Talisca transfer süreci hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.