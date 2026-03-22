Karşılaşmaya baskılı başlayan Tottenham, ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıktı. Ev sahibi ekip, topa daha fazla sahip olduğu bölümde aradığı golü bulamadı. İlk yarının son anlarında ise sahneye çıkan Nottingham Forest, öne geçen taraf oldu.
İLK YARIDA DARBEYİ IGOR JESUS VURDU
Tottenham'ın etkili başladığı maçta ilk gol 45. dakikada geldi. Nottingham Forest, Igor Jesus'un kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren anlardan biri oldu.
GIBBS-WHITE FARKI AÇTI
İkinci yarıda oyunu dengeleyen Nottingham Forest, 62. dakikada farkı ikiye çıkardı. Morgan Gibbs-White'ın golüyle rahatlayan konuk ekip, Tottenham'ın geri dönüş umutlarına büyük darbe vurdu. Ev sahibi takım, bu bölümde skor üretmekte yine yetersiz kaldı.
AWONIYI SKORU BELİRLEDİ
Maçın son bölümünde boş alanları iyi değerlendiren Nottingham Forest, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Taiwo Awoniyi'nin golüyle skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve konuk takım deplasmandan farklı galibiyetle ayrıldı.
TOTTENHAM İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıktı. 30 puanda kalan Londra ekibi, küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde kaldı. Tudor döneminde ligde oynanan 5 maçta sadece 1 puan toplanması, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
NOTTINGHAM FOREST ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest ise ligdeki yükselişini devam ettirdi. Son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen konuk ekip, bu süreçte 8 puan topladı. Tottenham karşısında alınan galibiyetle puanını 32'ye çıkaran Nottingham Forest, kritik bir virajı kayıpsız geçti.
SIRADAKİ HAFTA RAKİPLER BELLİ OLDU
Premier Lig'in gelecek haftasında Tottenham, Sunderland deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.