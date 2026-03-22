Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Nottingham Forest, Tottenham'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Tottenham, ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıktı. Ev sahibi ekip, topa daha fazla sahip olduğu bölümde aradığı golü bulamadı. İlk yarının son anlarında ise sahneye çıkan Nottingham Forest, öne geçen taraf oldu. İLK YARIDA DARBEYİ IGOR JESUS VURDU Tottenham'ın etkili başladığı maçta ilk gol 45. dakikada geldi. Nottingham Forest, Igor Jesus'un kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren anlardan biri oldu.

GIBBS-WHITE FARKI AÇTI İkinci yarıda oyunu dengeleyen Nottingham Forest, 62. dakikada farkı ikiye çıkardı. Morgan Gibbs-White'ın golüyle rahatlayan konuk ekip, Tottenham'ın geri dönüş umutlarına büyük darbe vurdu. Ev sahibi takım, bu bölümde skor üretmekte yine yetersiz kaldı. AWONIYI SKORU BELİRLEDİ Maçın son bölümünde boş alanları iyi değerlendiren Nottingham Forest, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Taiwo Awoniyi'nin golüyle skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve konuk takım deplasmandan farklı galibiyetle ayrıldı. TOTTENHAM İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıktı. 30 puanda kalan Londra ekibi, küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde kaldı. Tudor döneminde ligde oynanan 5 maçta sadece 1 puan toplanması, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.