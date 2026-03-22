Barcelona Rayo Vallecano'yu tek golle geçti: 1-0

Barcelona, İspanya La Liga’nın 29. haftasında sahasında ağırladığı Rayo Vallecano’yu 1-0 mağlup etti. Camp Nou’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, tek golle 3 puana uzandı.

Giriş Tarihi:
  • Barcelona, La Liga'da Rayo Vallecano'yu deplasmanda Ronald Araujo'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
  • Barcelona, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 66'ya yükseltti.
  • Rayo Vallecano, 6 maç sonra ilk mağlubiyetini alarak 32 puanda kaldı.
  • Barcelona, La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.
  • Rayo Vallecano, gelecek hafta sahasında Elche ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Hansi Flick'in öğrencileri, rakip yarı alanda kurduğu baskının karşılığını 24. dakikada aldı. Ronald Araujo'nun kaydettiği gol, mücadelede skorun belirleyicisi oldu.

ARAUJO GALİBİYETİ GETİRDİ

Barcelona'nın galibiyet golü 24. dakikada Ronald Araujo'dan geldi. Savunmadaki başarılı görüntüsünü hücumda da gösteren Uruguaylı yıldız, takımını öne geçiren isim oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, puanını 66'ya yükselterek zirve yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti.

RAYO VALLECANO'NUN SERİSİ SONA ERDİ

Rayo Vallecano ise ligde 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Inigo Perez'in ekibi, Barcelona deplasmanından puansız dönerken 32 puanda kaldı. Konuk takım, dirençli oyununa rağmen skoru değiştirecek fırsatı bulamadı.

RAKİP ATLETICO MADRID

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Rayo Vallecano ise sahasında Elche'yi konuk edecek.

