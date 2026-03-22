Rayo Vallecano, gelecek hafta sahasında Elche ile karşılaşacak.

Barcelona, La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.

Barcelona, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 66'ya yükseltti.

Barcelona, La Liga'da Rayo Vallecano'yu deplasmanda Ronald Araujo'nun 24. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Hansi Flick'in öğrencileri, rakip yarı alanda kurduğu baskının karşılığını 24. dakikada aldı. Ronald Araujo'nun kaydettiği gol, mücadelede skorun belirleyicisi oldu.

ARAUJO GALİBİYETİ GETİRDİ

Barcelona'nın galibiyet golü 24. dakikada Ronald Araujo'dan geldi. Savunmadaki başarılı görüntüsünü hücumda da gösteren Uruguaylı yıldız, takımını öne geçiren isim oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.