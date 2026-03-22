Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Hansi Flick'in öğrencileri, rakip yarı alanda kurduğu baskının karşılığını 24. dakikada aldı. Ronald Araujo'nun kaydettiği gol, mücadelede skorun belirleyicisi oldu.
ARAUJO GALİBİYETİ GETİRDİ
Barcelona'nın galibiyet golü 24. dakikada Ronald Araujo'dan geldi. Savunmadaki başarılı görüntüsünü hücumda da gösteren Uruguaylı yıldız, takımını öne geçiren isim oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Katalan ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, puanını 66'ya yükselterek zirve yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti.
RAYO VALLECANO'NUN SERİSİ SONA ERDİ
Rayo Vallecano ise ligde 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Inigo Perez'in ekibi, Barcelona deplasmanından puansız dönerken 32 puanda kaldı. Konuk takım, dirençli oyununa rağmen skoru değiştirecek fırsatı bulamadı.
RAKİP ATLETICO MADRID
La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Rayo Vallecano ise sahasında Elche'yi konuk edecek.