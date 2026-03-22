Son periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, geri dönüşü tamamladı ve parkeden 86-80'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş Gain, lider Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet farkını 1'e indirdi. Trabzonspor ise ligde 7. yenilgisini yaşadı.

İkinci yarıyla birlikte oyunun temposunu artıran Beşiktaş Gain, savunmadaki sertliğini hücuma da yansıttı. Üçüncü periyotta farkı eritmeye başlayan siyah-beyazlılar, son çeyreğe girilirken skoru 64-63'e getirdi. Bu bölümde tribün desteğini de arkasına alan Beşiktaş, maçın kontrolünü eline geçirdi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor ilk bölümlerde üstün bir görüntü ortaya koydu. İlk periyodu 21-15 önde tamamlayan bordo-mavililer, devre arasına da 47-36'lık avantajla gitti. İlk yarıda hücumda etkili olan Trabzonspor, soyunma odasına çift haneli farkla girmeyi başardı.

MATHEWS VE ZIZIC ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş Gain'de Jonah Mathews 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyetin başrolünde yer aldı. Ante Zizic ise 14 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla takımına önemli katkı verdi. Siyah-beyazlı ekipte Morgan 14 sayı, Brown 10 sayı ve Berk Uğurlu 8 sayıyla skora destek verdi.

TRABZONSPOR'DA YEBOAH DİRENDİ

Trabzonspor cephesinde Akwasi Yeboah 20 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla takımının en skorer ismi oldu. Marcquise Reed ise 17 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla etkili bir performans sergiledi. Delgado da 16 sayılık katkısıyla mücadelede öne çıkan isimlerden biri oldu.