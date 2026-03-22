Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor ilk bölümlerde üstün bir görüntü ortaya koydu. İlk periyodu 21-15 önde tamamlayan bordo-mavililer, devre arasına da 47-36'lık avantajla gitti. İlk yarıda hücumda etkili olan Trabzonspor, soyunma odasına çift haneli farkla girmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA VİTES YÜKSELTTİ
İkinci yarıyla birlikte oyunun temposunu artıran Beşiktaş Gain, savunmadaki sertliğini hücuma da yansıttı. Üçüncü periyotta farkı eritmeye başlayan siyah-beyazlılar, son çeyreğe girilirken skoru 64-63'e getirdi. Bu bölümde tribün desteğini de arkasına alan Beşiktaş, maçın kontrolünü eline geçirdi.
Son periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, geri dönüşü tamamladı ve parkeden 86-80'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş Gain, lider Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet farkını 1'e indirdi. Trabzonspor ise ligde 7. yenilgisini yaşadı.
MATHEWS VE ZIZIC ÖNE ÇIKTI
Beşiktaş Gain'de Jonah Mathews 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla galibiyetin başrolünde yer aldı. Ante Zizic ise 14 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla takımına önemli katkı verdi. Siyah-beyazlı ekipte Morgan 14 sayı, Brown 10 sayı ve Berk Uğurlu 8 sayıyla skora destek verdi.
TRABZONSPOR'DA YEBOAH DİRENDİ
Trabzonspor cephesinde Akwasi Yeboah 20 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla takımının en skorer ismi oldu. Marcquise Reed ise 17 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla etkili bir performans sergiledi. Delgado da 16 sayılık katkısıyla mücadelede öne çıkan isimlerden biri oldu.
MAÇIN KIRILMA ANI ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GELDİ
Karşılaşmanın kırılma anı üçüncü periyotta yaşandı. İlk yarıda geride kalan Beşiktaş Gain, bu bölümde farkı tek haneye indirerek maçın dengesini değiştirdi. Son çeyreğe yalnızca 1 sayı geride giren siyah-beyazlılar, kalan bölümde oyunun yönünü tamamen çevirdi ve galibiyete ulaştı.