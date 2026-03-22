Basına açık ilk 15 dakikalık bölümde futbolcular ısınma, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ın yanı sıra dünkü çalışmada yer almayan Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır da takımla birlikte çalıştı. Dün ağrıları nedeniyle tedavi uygulanan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'ın sahaya dönmesi teknik heyeti rahatlattı.