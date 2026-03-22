Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ın yanı sıra dünkü çalışmada yer almayan Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır da takımla birlikte çalıştı. Dün ağrıları nedeniyle tedavi uygulanan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'ın sahaya dönmesi teknik heyeti rahatlattı.
24 OYUNCUYLA ÇALIŞTILAR
Ümit Milli Futbol Takımı'ndan Hamza Güreler, Yasin Özcan, Yiğit Efe Demir, Barış Kalaycı, Baran Gezek ve Eyüp Aydın'ın da katıldığı idman toplam 24 oyuncuyla gerçekleştirildi. Basına açık ilk 15 dakikalık bölümde ay-yıldızlı futbolcular ısınma, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.