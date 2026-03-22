Fenerbahçe, milli aranın ardından Beşiktaş ile oynayacağı derbiye hazırlanırken yönetim cephesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun kadro yapılanmasına yönelik adımlar atılmaya devam ederken Avrupa'daki futbolcu takibi de yoğunlaştı.
HOLLANDA'DA KRİTİK TAKİP
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen mücadelesini tribünden takip etti. Bu hamlenin Başar Önal için olabileceği öne sürüldü.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle milli araya avantajlı giren Fenerbahçe, sahadaki yarışın yanı sıra gelecek sezonun planlamasına da ağırlık veriyor. Özellikle yaz transfer dönemine yönelik gözlem ve temas trafiğinin artması, yönetimin kadroyu güçlendirme konusunda erkenden harekete geçtiğini gösteriyor.
DERBİ ÖNCESİ YOĞUN GÜNDEM
Sarı-lacivertlilerde milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisi büyük önem taşırken kulüp cephesinde transfer gündeminin de hareketli olduğu görülüyor. Hollanda'da tribünden takip edilen NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşması, Fenerbahçe'nin yeni sezon için yürüttüğü çalışmaların son halkası oldu.