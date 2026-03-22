Fenerbahçe'de flaş Hollanda hamlesi! O yönetici maçı tribünden izledi

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle milli araya moralli giren Fenerbahçe’de gözler bir yandan da yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli temaslar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşmasını çıplak gözle izledi.

  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de NEC Nijmegen - Heerenveen maçını tribünden izledi.
  • Torunoğulları'nın maçı izlemesinin Başar Önal için olabileceği öne sürüldü.
  • Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer dönemine yönelik gözlem ve temas çalışmalarını hızlandırdı.
  • Sarı-lacivertli takım, milli aranın ardından Beşiktaş ile derbi oynayacak.
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK galibiyetinin ardından milli araya avantajlı girdi.

Fenerbahçe, milli aranın ardından Beşiktaş ile oynayacağı derbiye hazırlanırken yönetim cephesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun kadro yapılanmasına yönelik adımlar atılmaya devam ederken Avrupa'daki futbolcu takibi de yoğunlaştı.

HOLLANDA'DA KRİTİK TAKİP

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen mücadelesini tribünden takip etti. Bu hamlenin Başar Önal için olabileceği öne sürüldü.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle milli araya avantajlı giren Fenerbahçe, sahadaki yarışın yanı sıra gelecek sezonun planlamasına da ağırlık veriyor. Özellikle yaz transfer dönemine yönelik gözlem ve temas trafiğinin artması, yönetimin kadroyu güçlendirme konusunda erkenden harekete geçtiğini gösteriyor.

DERBİ ÖNCESİ YOĞUN GÜNDEM

Sarı-lacivertlilerde milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisi büyük önem taşırken kulüp cephesinde transfer gündeminin de hareketli olduğu görülüyor. Hollanda'da tribünden takip edilen NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşması, Fenerbahçe'nin yeni sezon için yürüttüğü çalışmaların son halkası oldu.

