Süper Lig'de maç eksiğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray nisan ayında ligde zorlu bir viraja girecek. 4 Nisan'da Trabzonspor deplasmanına gidecek Sarı-Kırmızılılar, ardından erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Akabinde evinde Kocaelispor'u ağırlayacak olan Aslan bu maç sonrası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Cimbom, nisan ayındaki son lig maçında ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte bir de kupada çeyrek final maçında 21 Nisan'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek

