Manchester United, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardı. Genç orta sahanın da takımda kalmaya sıcak bakması, transfer dosyasındaki en dikkat çekici gelişme olarak öne çıktı. Böylece Beşiktaş'ın yakından takip ettiği isim için İngiliz ekibinde yeni kontrat süreci hız kazandı.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 20 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Manchester United'da sürdürme fikrine olumlu yaklaştığı öne çıktı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği bu süreç, Beşiktaş'ın transfer planlamasında önemli bir başlığı doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Mainoo'nun kulübünde kalma yönünde tavır alması, dosyanın seyrini değiştirdi.
BEŞİKTAŞ YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Beşiktaş, sezonun kalan bölümünde hedeflerinden uzak kalırken bir yandan da gelecek yılın yapılanmasına odaklandı. Özellikle orta saha bölgesinde dinamizm ve kalite arayan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa pazarında dikkat çeken genç oyuncular üzerinde yoğunlaştı. Kobbie Mainoo da bu çerçevede öne çıkan isimlerden biri oldu.
İngiltere'den gelen bu gelişme, Beşiktaş'ın transfer listesindeki önceliklerin yeniden şekillenmesine neden olabilecek bir tablo ortaya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, kadro planlamasında uzun vadeli katkı sağlayabilecek futbolcular üzerinde çalışırken Mainoo cephesinden gelen karar, yeni arayışları da beraberinde getirebilir.
BU SEZON 23 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kobbie Mainoo, bu sezon Manchester United formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç İngiliz orta saha, söz konusu maçlarda 3 asistlik skor katkısı üretti. Sahadaki enerjisi, oyun temposu ve merkezdeki rolüyle dikkat çeken futbolcu, kulübünün gelecek planlamasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.