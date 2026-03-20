Manchester United, Beşiktaş'ın ilgilendiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo ile sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Kobbie Mainoo bu sezon Manchester United formasıyla 23 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Manchester United, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kobbie Mainoo'nun sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardı. Genç orta sahanın da takımda kalmaya sıcak bakması, transfer dosyasındaki en dikkat çekici gelişme olarak öne çıktı. Böylece Beşiktaş'ın yakından takip ettiği isim için İngiliz ekibinde yeni kontrat süreci hız kazandı.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 20 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Manchester United'da sürdürme fikrine olumlu yaklaştığı öne çıktı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği bu süreç, Beşiktaş'ın transfer planlamasında önemli bir başlığı doğrudan etkiledi. Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Mainoo'nun kulübünde kalma yönünde tavır alması, dosyanın seyrini değiştirdi.