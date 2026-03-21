İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in sahasında Elche'yi konuk ettiği karşılaşmada 89. dakikada attığı golle dikkat çeken Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına konuştu. Genç futbolcu, yaklaşık 70 metre mesafeden kaydettiği golün detaylarını paylaştı.
HER ZAMAN BÖYLE BİR GOL ATMAK İSTİYORDUM
Attığı golü değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, daha önce de benzer denemeler yaptığını belirtti. Arda Güler, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. Bu tarz vuruşları yapabilecek bir tekniğim var. Kaleciyi önde gördüğümde deniyorum. Maç içinde anlık gelişti ve uzaktan vurdum" ifadelerini kullandı.
ÖRNEK ALDIĞI İSİMLERİ AÇIKLADI
Kariyerine yön veren futbolculara da değinen genç yıldız, çocukluk döneminde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'yı örnek aldığını söyledi. Günümüzde ise Mesut Özil ve Luka Modric'i takip ettiğini belirten Arda Güler, bu oyuncuların oyun tarzına yakınlaşmaya çalıştığını ifade etti.