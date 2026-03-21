

HER ZAMAN BÖYLE BİR GOL ATMAK İSTİYORDUM

Attığı golü değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, daha önce de benzer denemeler yaptığını belirtti. Arda Güler, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. Bu tarz vuruşları yapabilecek bir tekniğim var. Kaleciyi önde gördüğümde deniyorum. Maç içinde anlık gelişti ve uzaktan vurdum" ifadelerini kullandı.