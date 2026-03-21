Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Calzona, oyuncularla kulüp arasında problemler bulunduğunu, bazı isimlerin sadece sezonun bitmesini ve ayrılmayı beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan 5-6 transferin o dönem için yeterli seviyede olmadığını vurgularken, takım içinde genel bir mutsuzluk ve huzursuzluk havası oluştuğunu anlattı.
'OSIMHEN HİÇ ANTRENMAN YAPMADI'
Calzona, Victor Osimhen'in antrenman yapmadığını, Khvicha Kvaratskhelia'nın da mutlu olmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, Napoli'de beklediğinden çok daha hassas bir tabloyla karşılaştığını belirtirken, buna rağmen yaşadığı süreci önemli bir deneyim olarak gördüğünü dile getirdi.
İKİ İSİM DE TAKIMDAN AYRILDI
Calzona'nın sözünü ettiği iki yıldız da daha sonra Napoli'den ayrıldı. Victor Osimhen, Eylül 2024'te Galatasaray'a kiralandıktan sonra 31 Temmuz 2025'te bonservisiyle sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu. Khvicha Kvaratskhelia ise Ocak 2025'te Paris Saint-Germain kariyerine başladı.