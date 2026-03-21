Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Calzona, oyuncularla kulüp arasında problemler bulunduğunu, bazı isimlerin sadece sezonun bitmesini ve ayrılmayı beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılan 5-6 transferin o dönem için yeterli seviyede olmadığını vurgularken, takım içinde genel bir mutsuzluk ve huzursuzluk havası oluştuğunu anlattı.

'OSIMHEN HİÇ ANTRENMAN YAPMADI' Calzona, Victor Osimhen'in antrenman yapmadığını, Khvicha Kvaratskhelia'nın da mutlu olmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, Napoli'de beklediğinden çok daha hassas bir tabloyla karşılaştığını belirtirken, buna rağmen yaşadığı süreci önemli bir deneyim olarak gördüğünü dile getirdi.