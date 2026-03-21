Benfica gelecek hafta Casa Pia deplasmanına giderken, Vitoria Guimaraes sahasında Tondela ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, 14. dakikada Gianluca Prestianni'nin golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibine net fırsat vermedi ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda baskısını sürdüren Benfica, 55. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 74. dakikasında ise Benedito Mukendi'nin kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Benfica, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Benfica, yenilmezlik serisini de sürdürdü. Portekiz ekibi, 27 haftalık süreçte 19 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.