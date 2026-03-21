Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, 14. dakikada Gianluca Prestianni'nin golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibine net fırsat vermedi ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.
FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI
İkinci yarıda baskısını sürdüren Benfica, 55. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 74. dakikasında ise Benedito Mukendi'nin kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Benfica, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Benfica, yenilmezlik serisini de sürdürdü. Portekiz ekibi, 27 haftalık süreçte 19 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Benfica puanını 65'e yükseltti. Vitoria Guimaraes ise 32 puanda kaldı. Benfica, gelecek hafta Casa Pia deplasmanına çıkacak. Vitoria Guimaraes ise sahasında Tondela'yı ağırlayacak.