Benfica Vitoria Guimaraes'e şans tanımadı: 3-0

Benfica, Portekiz Ligi’nin 27. haftasında sahasında Vitoria Guimaraes’i 3-0 mağlup etti. Estadio da Luz’da oynanan mücadelede baştan sona üstün bir görüntü ortaya koyan ev sahibi ekip, zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı.

  • Benfica, Portekiz Ligi'nde Vitoria Guimaraes'i sahasında 3-0 mağlup etti.
  • Benfica'nın gollerini Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis ve Benedito Mukendi kendi kalesine attı.
  • Benfica, 27 haftalık yenilmezlik serisini 19 galibiyet ve 8 beraberlikle sürdürdü.
  • Benfica puanını 65'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Vitoria Guimaraes 32 puanda kaldı.
  • Benfica gelecek hafta Casa Pia deplasmanına giderken, Vitoria Guimaraes sahasında Tondela ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, 14. dakikada Gianluca Prestianni'nin golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibine net fırsat vermedi ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

FARK İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda baskısını sürdüren Benfica, 55. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 74. dakikasında ise Benedito Mukendi'nin kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Benfica, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Benfica, yenilmezlik serisini de sürdürdü. Portekiz ekibi, 27 haftalık süreçte 19 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Benfica puanını 65'e yükseltti. Vitoria Guimaraes ise 32 puanda kaldı. Benfica, gelecek hafta Casa Pia deplasmanına çıkacak. Vitoria Guimaraes ise sahasında Tondela'yı ağırlayacak.

