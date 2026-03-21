Heidenheim ile Leverkusen'in 6 gollü düellosunda kazanan yok: 3-3

Bundesliga’nın 27. haftasında Heidenheim ile Bayer Leverkusen nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Voith-Arena’da oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Heidenheim ile Leverkusen'in 6 gollü düellosunda kazanan yok: 3-3
  • Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanında 3-0'dan 3-3'e uzanan maçta iki puan kaybetti.
  • Bayer Leverkusen'in gollerini Tillman ve Patrick Schick (2) atarken, Heidenheim'ın gollerini Hennes Behrens ve Marvin Pieringer (2) kaydetti.
  • Bayer Leverkusen 46 puana ulaşarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı.
  • Heidenheim 15 puanla Bundesliga'nın son sırasında yer alıyor.
  • Gelecek hafta Heidenheim, Borussia Mönchengladbach ile oynayacak, Bayer Leverkusen ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

Bayer Leverkusen, maçın 22. dakikasında Tillman'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 35. dakikada Patrick Schick'in ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

Heidenheim ile Leverkusen'in 6 gollü düellosunda kazanan yok: 3-3-2

HEIDENHEIM GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Heidenheim, 56. dakikada Hennes Behrens'in golüyle farkı bire indirdi. Bayer Leverkusen, 79. dakikada Patrick Schick ile yeniden rahatladı. Ev sahibi ekip ise pes etmedi. 72. ve 85. dakikalarda Marvin Pieringer'in attığı goller, mücadelede skoru 3-3'e taşıdı.

Heidenheim ile Leverkusen'in 6 gollü düellosunda kazanan yok: 3-3-3

PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO

Bu sonucun ardından Heidenheim 15 puanla ligin son sırasında kaldı. Bayer Leverkusen ise puanını 46'ya yükseltti. Zirve yarışında kritik kayıp yaşayan konuk ekip, deplasmanda iki puan bıraktı.

Heidenheim ile Leverkusen'in 6 gollü düellosunda kazanan yok: 3-3-4

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Bundesliga'nın gelecek haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

