Bayer Leverkusen, maçın 22. dakikasında Tillman'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 35. dakikada Patrick Schick'in ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.
HEIDENHEIM GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Heidenheim, 56. dakikada Hennes Behrens'in golüyle farkı bire indirdi. Bayer Leverkusen, 79. dakikada Patrick Schick ile yeniden rahatladı. Ev sahibi ekip ise pes etmedi. 72. ve 85. dakikalarda Marvin Pieringer'in attığı goller, mücadelede skoru 3-3'e taşıdı.
PUAN DURUMUNDA KRİTİK TABLO
Bu sonucun ardından Heidenheim 15 puanla ligin son sırasında kaldı. Bayer Leverkusen ise puanını 46'ya yükseltti. Zirve yarışında kritik kayıp yaşayan konuk ekip, deplasmanda iki puan bıraktı.
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Bundesliga'nın gelecek haftasında Heidenheim, Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen ise sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.