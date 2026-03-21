Gelecek hafta Heidenheim, Borussia Mönchengladbach ile oynayacak, Bayer Leverkusen ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

Bayer Leverkusen'in gollerini Tillman ve Patrick Schick (2) atarken, Heidenheim'ın gollerini Hennes Behrens ve Marvin Pieringer (2) kaydetti.

Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanında 3-0'dan 3-3'e uzanan maçta iki puan kaybetti.

Bayer Leverkusen, maçın 22. dakikasında Tillman'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, 35. dakikada Patrick Schick'in ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün kapattı.

HEIDENHEIM GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun temposu yükseldi. Heidenheim, 56. dakikada Hennes Behrens'in golüyle farkı bire indirdi. Bayer Leverkusen, 79. dakikada Patrick Schick ile yeniden rahatladı. Ev sahibi ekip ise pes etmedi. 72. ve 85. dakikalarda Marvin Pieringer'in attığı goller, mücadelede skoru 3-3'e taşıdı.