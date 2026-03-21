Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşma, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Solitude Stadı'nda oynandı. Türkiye ile İspanya arasında oynanan mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve maç 0-0 sona erdi.
TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI
Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta üçüncü sırada kaldı. İspanya ise grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.
Stat: Solitude Stadyumu
Hakemler: Luca Zufferli, Giacomo Monaco, Shane Christopher Geary, Louise Thompson
Türkiye: Emir Gündoğdu, Hasan Mert Tuncel, Üveys Yasir Satık, Ata Yanık, Efe Seçil (Dk.63 Tarık Buğra Kalpaklı), Ali Demirbilek (Dk.63 Emin Eren Sayar), Necati Oğulcan Yançel (Dk.53 Halil Koç), Mustafa Coşkun Tosun (Dk.73 Hasan Yakub İlçin)), Eymen Mustafa Erdoğan (Dk.73 Adnan Efe Fettahoğlu), Eren Taşkıran, Yağız Fikri Şen
İspanya: Guille Ponce, Raul Exposito, Jordi Pesquer, Mario Diaz, Sergi Mayans, Ian Mencia, Ebrima Tunkara, Abdou Badji (Dk.69 Ruben Gomez), Holmes Junior (Dk.81 Mauro Valeiro), Roberto Tomas (Dk.69 Enzo Alves), Christian Imga (Dk.46 Marc Matinez)