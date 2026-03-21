CANLI YAYIN
Geri

Türkiye U17 İspanya ile yenişemedi: 0-0

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi 2. tur son maçında İspanya ile golsüz berabere kaldı. Belfast’taki mücadelede gol çıkmazken milliler, grubunu üçüncü sırada tamamladı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Türkiye U17 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Solitude Stadı'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldı.
  • İspanya grubu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı kazandı.
  • Türkiye, İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın bulunduğu grubu üçüncü sırada tamamladı.
  • Maç Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirildi.
  • Karşılaşmayı hakem Luca Zufferli yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşma, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Solitude Stadı'nda oynandı. Türkiye ile İspanya arasında oynanan mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve maç 0-0 sona erdi.

TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ TAMAMLADI

Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta üçüncü sırada kaldı. İspanya ise grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

Stat: Solitude Stadyumu

Hakemler: Luca Zufferli, Giacomo Monaco, Shane Christopher Geary, Louise Thompson

Türkiye: Emir Gündoğdu, Hasan Mert Tuncel, Üveys Yasir Satık, Ata Yanık, Efe Seçil (Dk.63 Tarık Buğra Kalpaklı), Ali Demirbilek (Dk.63 Emin Eren Sayar), Necati Oğulcan Yançel (Dk.53 Halil Koç), Mustafa Coşkun Tosun (Dk.73 Hasan Yakub İlçin)), Eymen Mustafa Erdoğan (Dk.73 Adnan Efe Fettahoğlu), Eren Taşkıran, Yağız Fikri Şen

İspanya: Guille Ponce, Raul Exposito, Jordi Pesquer, Mario Diaz, Sergi Mayans, Ian Mencia, Ebrima Tunkara, Abdou Badji (Dk.69 Ruben Gomez), Holmes Junior (Dk.81 Mauro Valeiro), Roberto Tomas (Dk.69 Enzo Alves), Christian Imga (Dk.46 Marc Matinez)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler