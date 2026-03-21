Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can ile yeni anlaşma sağladı. Sarı-siyahlı kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun kontratının 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Böylece transfer gündeminde yer alan tecrübeli oyuncunun yeni adresiyle ilgili belirsizlik sona erdi.

EMRE CAN'DAN İLK MESAJ Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Emre Can, sözleşme uzatmasının ardından kulüpte kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli futbolcu, Borussia Dortmund'un parçası olmaya devam edeceği için mutlu olduğunu ve bu özel kulüpte yeniden sahaya çıkıp başarı yaşamak için sabırsızlandığını söyledi.