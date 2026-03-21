Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can ile yeni anlaşma sağladı. Sarı-siyahlı kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun kontratının 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Böylece transfer gündeminde yer alan tecrübeli oyuncunun yeni adresiyle ilgili belirsizlik sona erdi.
EMRE CAN'DAN İLK MESAJ
Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Emre Can, sözleşme uzatmasının ardından kulüpte kalmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli futbolcu, Borussia Dortmund'un parçası olmaya devam edeceği için mutlu olduğunu ve bu özel kulüpte yeniden sahaya çıkıp başarı yaşamak için sabırsızlandığını söyledi.
LARS RICKEN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken de Emre Can için önemli ifadeler kullandı. Ricken, Emre Can'ın takım kaptanı olduğunu ve örnek profesyonelliğiyle öne çıktığını vurguladı. Tecrübeli futbolcunun her zaman sorumluluk alan bir lider olduğunu belirten Ricken, ağır sakatlığının ardından kulüp olarak desteklerini hemen gösterdiklerini ve şu anda tamamen iyileşmesine odaklanmasını istediklerini söyledi.