Noa Lang Trabzonspor derbisinde sahada!

Galatasaray’da Liverpool maçında sakatlanan ve İngiltere’de ameliyat edilen Noa Lang’ın son durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yıldızın yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından gözler sahalara dönüş tarihine çevrilirken, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

  • Noa Lang, Liverpool maçında reklam panosuna çarpması sonucu sağ başparmağından ciddi şekilde sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
  • Hollandalı futbolcu sakatlığın ardından İngiltere'de ameliyat oldu ve tedavi sürecine başladı.
  • Galatasaray, Lang'ın başparmağında ciddi kesik oluştuğunu açıkladı.
  • Lang'ın 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan mücadelede reklam panosuna çarpmasının ardından sağ başparmağından sakatlandı. Galatasaray, Hollandalı futbolcunun başparmağında ciddi kesik oluştuğunu açıkladı. Yıldız oyuncu yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.

Hollandalı futbolcu, Liverpool ile oynanan mücadelenin ardından İngiltere'de operasyon geçirdi ve tedavi süreci başladı. Hastaneden de fotoğraf paylaşan kanat oyuncusunun derbideki durumu da merak konusu oldu.

DERBİDE SAHADA

Parmağında yaşanan sorun sonrasında iyileşmesine yönelik uygulanan tedavi devam ediyor. 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Victor Osimhen'in şaşırtan tablosu! Sakatlığın nedeni ortaya çıktı

