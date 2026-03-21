Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan mücadelede reklam panosuna çarpmasının ardından sağ başparmağından sakatlandı. Galatasaray, Hollandalı futbolcunun başparmağında ciddi kesik oluştuğunu açıkladı. Yıldız oyuncu yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.
Hollandalı futbolcu, Liverpool ile oynanan mücadelenin ardından İngiltere'de operasyon geçirdi ve tedavi süreci başladı. Hastaneden de fotoğraf paylaşan kanat oyuncusunun derbideki durumu da merak konusu oldu.
DERBİDE SAHADA
Parmağında yaşanan sorun sonrasında iyileşmesine yönelik uygulanan tedavi devam ediyor. 4 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor.