Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Paris Saint-Germain, aradığı golü ilk yarının son anlarında buldu. 42. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Nuno Mendes, takımını 1-0 öne taşıdı ve Fransız ekibi soyunma odasına avantajlı girdi.

Paris Saint-Germain'de üçüncü golü kaydeden 18 yaşındaki Dro Fernandez, profesyonel kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı. Genç futbolcu, Nice karşısında attığı golle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

DRO FERNANDEZ İLK KEZ SAHNEDE

İkinci yarıya da hızlı başlayan Paris Saint-Germain, 49. dakikada Desire Doue'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Nice'in 61. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasının ardından konuk ekip oyundaki üstünlüğünü daha da artırdı. Paris Saint-Germain, 81. dakikada Dro Fernandez ve 85. dakikada Zaire Emery'nin attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

LİDERLİK PSG'YE GEÇTİ

Ligde bir maç aradan sonra yeniden kazanan Paris Saint-Germain, puanını 60'a yükseltti. Başkent temsilcisi, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. Nice ise 27 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Paris Saint-Germain, milli ara dönüşünde sahasında Toulouse'u konuk edecek. Nice ise ligin bir sonraki haftasında Strasbourg deplasmanında puan arayacak.