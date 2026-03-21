Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı kadroda büyük değişiklik yapmaması ve Dünya Kupası kadrosunun da bu isimler üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

Nagelsmann, Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferi sonrasında Türk Ligi'nin Alman Ligi ya da diğer üst düzey Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

Hamann, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını eleştirirken farklı isimleri ön plana çıkardı. Alman eski yıldız, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier'in kadroya girmeyi Sane'den daha fazla hak ettiğini söyledi. Hamann, Leroy Sane'nin aday kadroda bulunmasını anlaşılması zor bir karar olarak değerlendirdi.

Hamann, Leroy Sane'nin yeniden kendini gösterme fırsatı yakaladığını ve şu anda kadro yarışında önemli bir avantaj elde ettiğini dile getirdi.