CANLI YAYIN
Geri

Dietmar Hamann'dan Julian Nagelsmann'a Leroy Sane eleştirisi

Alman futbolunun eski isimlerinden Dietmar Hamann, Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Almanya Milli Takımı’nın mart ayındaki hazırlık maçları için açıklanan aday kadroda yer alan tecrübeli oyuncu, Hamann’ın sert sözleriyle gündeme geldi. Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Julian Nagelsmann’ın açıkladığı aday kadroda Galatasaray’dan Leroy Sane’ye de yer vermesi dikkat çekti. Dietmar Hamann ise bu tercihin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almasını eleştirdi ve Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier'in kadroya girmeyi daha fazla hak ettiğini belirtti.
  • Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı kadroda büyük değişiklik yapmaması ve Dünya Kupası kadrosunun da bu isimler üzerinden şekillenmesi bekleniyor.
  • Nagelsmann, Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferi sonrasında Türk Ligi'nin Alman Ligi ya da diğer üst düzey Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını düşündüğünü ifade etti.
  • Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı.

Hamann, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını eleştirirken farklı isimleri ön plana çıkardı. Alman eski yıldız, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier'in kadroya girmeyi Sane'den daha fazla hak ettiğini söyledi. Hamann, Leroy Sane'nin aday kadroda bulunmasını anlaşılması zor bir karar olarak değerlendirdi.

DÜNYA KUPASI KADROSU DETAYI

Julian Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı kadroda büyük değişiklik yapmaması bekleniyor. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun da büyük ölçüde bu isimler üzerinden şekillenmesi öngörülüyor. Hamann, Leroy Sane'nin yeniden kendini gösterme fırsatı yakaladığını ve şu anda kadro yarışında önemli bir avantaj elde ettiğini dile getirdi.

NAGELSMANN'IN SANE GÖRÜŞÜ

Hamann, Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferi sonrasında yaptığı değerlendirmeyi de hatırlattı. Nagelsmann'ın, Türk Ligi'nin Alman Ligi ya da diğer üst düzey Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını düşündüğünü ve bu durumun Sane açısından farklı bir süreç oluşturduğunu söyledi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta görev yaptı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist üretti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler