Hamann, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını eleştirirken farklı isimleri ön plana çıkardı. Alman eski yıldız, Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier'in kadroya girmeyi Sane'den daha fazla hak ettiğini söyledi. Hamann, Leroy Sane'nin aday kadroda bulunmasını anlaşılması zor bir karar olarak değerlendirdi.
DÜNYA KUPASI KADROSU DETAYI
Julian Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı kadroda büyük değişiklik yapmaması bekleniyor. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun da büyük ölçüde bu isimler üzerinden şekillenmesi öngörülüyor. Hamann, Leroy Sane'nin yeniden kendini gösterme fırsatı yakaladığını ve şu anda kadro yarışında önemli bir avantaj elde ettiğini dile getirdi.
NAGELSMANN'IN SANE GÖRÜŞÜ
Hamann, Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferi sonrasında yaptığı değerlendirmeyi de hatırlattı. Nagelsmann'ın, Türk Ligi'nin Alman Ligi ya da diğer üst düzey Avrupa ligleriyle aynı seviyede olmadığını düşündüğünü ve bu durumun Sane açısından farklı bir süreç oluşturduğunu söyledi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta görev yaptı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist üretti.