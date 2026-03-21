Milli takımın Romanya maçı hazırlıklarında iki eksik!

A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Milli takım kampında gerçekleştirilen antrenmanda ağrıları bulunan Uğurcan Çakır ile Barış Alper Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İki futbolcu için tedavi programı uygulandı. Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanı takımdan ayrı tamamladı. Deneyimli savunmacı, düz koşu yaparak günü noktaladı.

  • A Milli Takım'da Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz ağrıları nedeniyle antrenmana katılamayarak tedavi gördü.
  • Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
  • Antrenmana Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'dan oyuncularla birlikte Ümit Milli Takım aday kadrosundan 5 futbolcu da katıldı.
  • TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı takip etti.
  • A Milli Takım, Romanya maçı öncesi yarın saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

A Milli Takım'da sağlık ekibi, Romanya maçı öncesinde futbolcuların son durumunu değerlendirmeyi sürdürüyor. Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın durumu, karşılaşma öncesi netlik kazanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

A Millî Takımımız, yarın (Pazar) saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak."

