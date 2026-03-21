Antrenmana Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'dan oyuncularla birlikte Ümit Milli Takım aday kadrosundan 5 futbolcu da katıldı.

"Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

A Millî Takımımız, yarın (Pazar) saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak."