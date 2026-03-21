Victor Osimhen'in Liverpool maçında yaşadığı ön kol kırığının darbe sonucu meydana geldiği ve kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı belirlendi.

Nijeryalı forvetin sık sakatlık yaşamasında yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkisi ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle ortaya koyduğu fiziksel oyun tarzının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

Osimhen'in yüksek tempolu sprintleri ve temaslı oyunu vücudunda ciddi yük oluştururken kas liflerinde yıpranmayı artırıyor ve toparlanma sürecini uzatıyor.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu son iki sezonda kas gerilmesi, ayak bileği burkulması, uyluk gerilmesi ve diz sorunu dahil çeşitli sakatlıklar yaşayarak toplam 87 gün sahalardan uzak kaldı.

Uzman değerlendirmelerine göre Osimhen'in sakatlık tablosu sezon başına ortalama 5 ila 15 maç arasında forma giyememesine neden oluyor.

Geldiği günden bu yana Galatasaray'a verdiği katkıyla adından söz ettiren Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme oturdu. Sarı kırmızılıların gol yollarındaki 1 numarası olan Nijeryalı forvetin iki sezondaki sakatlık sicili de dikkat çekti.

KEMİK KIRILGANLIĞI YOK Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen'in son sakatlığının, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Nijeryalı yıldızın sık sakatlık yaşamasında, sahadaki sert ve yüksek temaslı oyun yapısının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.