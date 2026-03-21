Victor Osimhen'in şaşırtan tablosu! Sakatlığın nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'ın Liverpool ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde kozlarını paylaştığı mücadelede çok talihsiz bir an yaşanmış ve Victor Osimhen'in kolu kırılmıştı. Nijeryalı forvetin yaşadığı sakatlık ve kaçırdığı maç sayışı ortaya çıktı.

  • Victor Osimhen'in Liverpool maçında yaşadığı ön kol kırığının darbe sonucu meydana geldiği ve kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı belirlendi.
  • Nijeryalı forvetin sık sakatlık yaşamasında yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkisi ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle ortaya koyduğu fiziksel oyun tarzının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.
  • Osimhen'in yüksek tempolu sprintleri ve temaslı oyunu vücudunda ciddi yük oluştururken kas liflerinde yıpranmayı artırıyor ve toparlanma sürecini uzatıyor.
  • Galatasaray'ın golcü futbolcusu son iki sezonda kas gerilmesi, ayak bileği burkulması, uyluk gerilmesi ve diz sorunu dahil çeşitli sakatlıklar yaşayarak toplam 87 gün sahalardan uzak kaldı.
  • Uzman değerlendirmelerine göre Osimhen'in sakatlık tablosu sezon başına ortalama 5 ila 15 maç arasında forma giyememesine neden oluyor.

Geldiği günden bu yana Galatasaray'a verdiği katkıyla adından söz ettiren Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme oturdu.

Sarı kırmızılıların gol yollarındaki 1 numarası olan Nijeryalı forvetin iki sezondaki sakatlık sicili de dikkat çekti.

KEMİK KIRILGANLIĞI YOK

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen'in son sakatlığının, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Nijeryalı yıldızın sık sakatlık yaşamasında, sahadaki sert ve yüksek temaslı oyun yapısının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

FİZİKSEL OYUN TARZI RİSK OLUŞTURUYOR

Osimhen, yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkisi ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle öne çıkıyor. Yüksek tempolu sprintleri ve temaslı oyunu, vücudunda ciddi bir yük oluşturuyor. Bu yoğun tempo, kas liflerinde yıpranmayı artırırken toparlanma sürecini de uzatıyor.

ORTALAMA KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI

Uzman değerlendirmelerine göre bu tablo, yıldız futbolcunun sezon başına ortalama 5 ila 15 maç arasında forma giyememesine neden oluyor.

LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIK DARBE KAYNAKLI

Liverpool karşılaşmasında yaşanan ön kol kırığının ise doğrudan darbe sonucu meydana geldiği belirlendi. Bu sakatlığın, oyuncunun fiziksel yapısından değil, maç içindeki sert mücadelenin etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

87 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Osimhen'in kolu kırılmadan önce son iki sezondaki sakatlık sicili şu şekilde;

2024/25

15 gün: Kas gerilmesi
8 gün: Kas gerilmesi
3 gün: Ateş

2025/26

10 gün: Antrenman eksiği
15 gün: Ayak bileği burkulması
3 gün: Antrenman eksiği
13 gün: Uyluk gerilmesi
7 gün: Diz sorunu
3 gün: Dinlendirme
4-6 hafta: Kol kırığı

