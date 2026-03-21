Geldiği günden bu yana Galatasaray'a verdiği katkıyla adından söz ettiren Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme oturdu.
Sarı kırmızılıların gol yollarındaki 1 numarası olan Nijeryalı forvetin iki sezondaki sakatlık sicili de dikkat çekti.
KEMİK KIRILGANLIĞI YOK
Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen'in son sakatlığının, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Nijeryalı yıldızın sık sakatlık yaşamasında, sahadaki sert ve yüksek temaslı oyun yapısının belirleyici olduğu değerlendiriliyor.
FİZİKSEL OYUN TARZI RİSK OLUŞTURUYOR
Osimhen, yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkisi ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle öne çıkıyor. Yüksek tempolu sprintleri ve temaslı oyunu, vücudunda ciddi bir yük oluşturuyor. Bu yoğun tempo, kas liflerinde yıpranmayı artırırken toparlanma sürecini de uzatıyor.
ORTALAMA KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI
Uzman değerlendirmelerine göre bu tablo, yıldız futbolcunun sezon başına ortalama 5 ila 15 maç arasında forma giyememesine neden oluyor.
LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIK DARBE KAYNAKLI
Liverpool karşılaşmasında yaşanan ön kol kırığının ise doğrudan darbe sonucu meydana geldiği belirlendi. Bu sakatlığın, oyuncunun fiziksel yapısından değil, maç içindeki sert mücadelenin etkisinden kaynaklandığı belirtildi.
87 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
Osimhen'in kolu kırılmadan önce son iki sezondaki sakatlık sicili şu şekilde;
2024/25
15 gün: Kas gerilmesi
8 gün: Kas gerilmesi
3 gün: Ateş
2025/26
10 gün: Antrenman eksiği
15 gün: Ayak bileği burkulması
3 gün: Antrenman eksiği
13 gün: Uyluk gerilmesi
7 gün: Diz sorunu
3 gün: Dinlendirme
4-6 hafta: Kol kırığı