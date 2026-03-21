Brighton, Premier Lig'de evinde Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Brighton, 14. dakikada Danny Welbeck'in golüyle öne geçti. Liverpool bu gole 30. dakikada Milos Kerkez ile karşılık verdi. İlk yarı, iki takımın bulduğu birer golle 1-1 sona erdi.

İkinci devrede oyunun temposunu yeniden yukarı çeken Brighton, bir kez daha Danny Welbeck ile sonuca gitti. Ev sahibi takım, 56. dakikada gelen golle üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.