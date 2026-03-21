Liverpool Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'ı da yenemedi: 2-1

Liverpool, Premier Lig’in 31. haftasında Brighton deplasmanında sahadan puansız ayrıldı. The American Express Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Liverpool Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'ı da yenemedi: 2-1
  • Brighton, Premier Lig'de evinde Liverpool'u 2-1 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
  • Danny Welbeck, Brighton'a 14. ve 56. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi.
  • Liverpool'un tek golünü 30. dakikada Milos Kerkez kaydetti.
  • Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
  • Liverpool'un Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkarken Brighton 43, Liverpool 49 puanda kaldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Brighton, 14. dakikada Danny Welbeck'in golüyle öne geçti. Liverpool bu gole 30. dakikada Milos Kerkez ile karşılık verdi. İlk yarı, iki takımın bulduğu birer golle 1-1 sona erdi.

İkinci devrede oyunun temposunu yeniden yukarı çeken Brighton, bir kez daha Danny Welbeck ile sonuca gitti. Ev sahibi takım, 56. dakikada gelen golle üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Liverpool Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'ı da yenemedi: 2-1-2

LIVERPOOL'DA HASRET SÜRDÜ

Bu sonuçla Brighton, Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 43 puana ulaştı. Son haftalarda istediği çıkışı yakalayamayan Liverpool'un ligdeki galibiyet özlemi 3 maça çıktı. Kırmızılar, 49 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Burnley deplasmanına çıkacak. Liverpool ise kendi sahasında Fulham'ı konuk edecek.

