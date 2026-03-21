Ara transfer döneminde Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahasını bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, yaz döneminde üst düzey bir 8 numara transferi planlıyor.

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Leon Goretzka yer alıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Schalke döneminden eski öğrencisi olan Alman futbolcu için özel talepte bulunduğu belirtildi.



ŞARTLARI NETLEŞTİ

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, kariyerine Almanya dışında devam etmeyi planlıyor. Goretzka'nın yıllık 7 milyon euro net maaş ve en az 2029'a kadar sözleşme istediği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun ayrıca 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Atletico Madrid ve Premier Lig'den üç kulübün ilgilendiği belirtildi.

Goretzka, Bayern Münih kariyerinde 300 resmi maçta 48 gol ve 49 asistlik katkı sağladı. Alman futbolcu bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Bundesliga, 1 UEFA Süper Kupası, 2 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.