Bayern Münih Union Berlin'i 4-0 ile dağıttı!

Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında sahasında ağırladığı Union Berlin karşısında rahat kazandı. Allianz Arena’daki mücadelede rakibini 4-0 mağlup eden Alman devi, zirve yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Bayern Münih Union Berlin'i 4-0 ile dağıttı!
  • Bayern Münih, Bundesliga'da Union Berlin'i sahasında 4-0 mağlup etti.
  • Michael Olise 43. dakikada Bayern Münih'i öne geçiren golü attı, Serge Gnabry ilk yarının uzatma dakikasında skoru 2-0 yaptı.
  • İkinci yarıda Harry Kane 49. dakikada üçüncü golü kaydetti, Gnabry 67. dakikada ikinci golünü atarak skoru 4-0'a taşıdı.
  • Bayern Münih bu galibiyetle 70 puana yükselirken Union Berlin 31 puanda kaldı.
  • Gelecek hafta Bayern Münih Freiburg deplasmanına gidecek, Union Berlin ise kendi sahasında St. Pauli ile oynayacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Bayern, 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Bayern Münih Union Berlin'i 4-0 ile dağıttı!-2

BAYERN MÜNİH İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İkinci yarıya da tempolu başlayan Bayern Münih, farkı kısa sürede artırdı. 49. dakikada Harry Kane sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Maçtaki etkili oyununu sürdüren Serge Gnabry, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadelede sonucu belirledi.

Bayern Münih Union Berlin'i 4-0 ile dağıttı!-3

PUAN DURUMUNDA KRİTİK KAZANÇ

Ligde bir hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşayan Bayern Münih, bu sonuçla 70 puana yükseldi. Union Berlin ise 31 puanda kaldı. Ev sahibi ekip, aldığı farklı galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Bayern Münih Union Berlin'i 4-0 ile dağıttı!-4

GÖZLER GELECEK HAFTADA

Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanında sahaya çıkacak. Union Berlin ise kendi sahasında St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.

