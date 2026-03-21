Gelecek hafta Bayern Münih Freiburg deplasmanına gidecek, Union Berlin ise kendi sahasında St. Pauli ile oynayacak.

BAYERN MÜNİH İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İkinci yarıya da tempolu başlayan Bayern Münih, farkı kısa sürede artırdı. 49. dakikada Harry Kane sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Maçtaki etkili oyununu sürdüren Serge Gnabry, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadelede sonucu belirledi.