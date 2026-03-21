Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren Bayern, 45+1. dakikada Serge Gnabry'nin fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
BAYERN MÜNİH İKİNCİ YARIDA DA DURMADI
İkinci yarıya da tempolu başlayan Bayern Münih, farkı kısa sürede artırdı. 49. dakikada Harry Kane sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Maçtaki etkili oyununu sürdüren Serge Gnabry, 67. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve mücadelede sonucu belirledi.
PUAN DURUMUNDA KRİTİK KAZANÇ
Ligde bir hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşayan Bayern Münih, bu sonuçla 70 puana yükseldi. Union Berlin ise 31 puanda kaldı. Ev sahibi ekip, aldığı farklı galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.
GÖZLER GELECEK HAFTADA
Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanında sahaya çıkacak. Union Berlin ise kendi sahasında St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.