Kenan Yıldız Juventus'ta ilki başardı! Yılların ardından tarihe adını yazdırdı

Juventus, Serie A’da sahasında Sassuolo’yu ağırladığı maçta Kenan Yıldız’ın golüyle öne geçti. Milli futbolcu, 14. dakikada attığı golle takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Yıldız kanat oyuncusu, İtalyan ekibinin tarihinde çift haneli sayılara en erken ulaşan 21 yaş altı yabancı isim olmayı başardı.

  • Kenan Yıldız, Juventus'un Sassuolo ile oynadığı maçın 14. dakikasında takımını öne geçiren golü attı.
  • 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Serie A'da attığı gol sayısını 10'a yükseltti.
  • Kenan Yıldız, 21 yaşını doldurmadan bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı Juventus oyuncusu oldu.
  • Genç futbolcu, Juventus tarihinde bu başarıyı elde eden 7. isim olarak kayıtlara geçti.
  • Juventus'ta bu istatistiğe son olarak 1970-1971 sezonunda Roberto Bettega ulaşmıştı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında sahneye çıkan Kenan Yıldız, Juventus'u Sassuolo karşısında öne geçiren golü kaydetti. Genç yıldız, kritik maçta attığı golle takımına erken avantaj sağladı.

SERIE A'DA 10 GOLE ULAŞTI

Kenan Yıldız, Sassuolo filelerini havalandırarak bu sezon Serie A'daki gol sayısını 10'a çıkardı. Milli futbolcu, gösterdiği performansla Juventus adına sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

JUVENTUS TARİHİNE GEÇTİ

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu golle birlikte 21 yaşını doldurmadan bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı Juventus oyuncusu oldu. Genç yıldız, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bu başarıyı yakalayan 7. isim olarak öne çıktı.

BATTEGA'DAN SONRA İLK İSİM

Juventus'ta bu başarıya son olarak 1970-1971 sezonunda Roberto Bettega ulaşmıştı. Kenan Yıldız, attığı golle uzun yıllardır tekrarlanmayan önemli bir istatistiğin sahibi oldu.

