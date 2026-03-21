Juventus'ta bu istatistiğe son olarak 1970-1971 sezonunda Roberto Bettega ulaşmıştı.

Kenan Yıldız, Sassuolo filelerini havalandırarak bu sezon Serie A'daki gol sayısını 10'a çıkardı. Milli futbolcu, gösterdiği performansla Juventus adına sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

JUVENTUS TARİHİNE GEÇTİ

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu golle birlikte 21 yaşını doldurmadan bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı Juventus oyuncusu oldu. Genç yıldız, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bu başarıyı yakalayan 7. isim olarak öne çıktı.