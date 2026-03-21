Beşiktaş'ta son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken Orkun Kökçü'nün muhteşem oyunu rakamlara da yansıdı. Siyah- Beyazlı formayla 23 lig maçına çıkıp 6 gol, 8 asistlik performans sergileyen yıldız 10 numara bu performansıyla Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes'in ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol ve gol beklentisi üreten ikinci oyuncu oldu. 25 yaşındaki Orkun, 11.28'lik oranla 6 gol kaydetti.

Listenin zirvesindeki Fernandes ise 27 maçta 7 gol atıp 12.88'lik beklenti yarattı. Orkun'u Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe takip etti. 23 lig maçında 23 gol atan yıldız futbolcu 11.23'lük gol beklentisiyle 3. sırada yer aldı. Listenin 4. sırasında da Real Madrid forması giyen bir başka yıldızımız Arda Güler bulunuyor. 28 maçta 4 gol atan Arda 10.73'lük oranla 4. sırada kendisine yer buldu.

