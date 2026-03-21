Fenerbahçe Tarık Çetin ile sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tarık Çetin ile yeni kontrat için masaya oturma kararı aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci, kariyerinde Fatih Karagümrük ve Rizespor formaları da giydi.

Fenerbahçe Tarık Çetin ile sözleşme yeniliyor

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli ekipte transfer gündeminin yanı sıra iç transferde de adımlar atılıyor.

Fenerbahçe Tarık Çetin ile sözleşme yeniliyor-2
YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Anderson Talisca ile sözleşme uzatan Fenerbahçe'de bir diğer hamle Tarık Çetin için geliyor. Ederson'un yokluğunda görev aldığı maçlarda süre bulan 29 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme için görüşme yapılacak.

Fenerbahçe Tarık Çetin ile sözleşme yeniliyor-3
SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞİYOR

Yönetimin, Tarık Çetin ile kontrat uzatma kararı aldığı ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesinin planlandığı aktarıldı. Sezon başında takıma katılan deneyimli kaleci, bu sezon 4 maçta forma giydi.

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen kaleci, kariyerinde Fatih Karagümrük ve Rizespor formaları da giydi.

