Sidiki Cherif Fransa U21 Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Sidiki Cherif, kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu, Fransa U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynayacağı Lüksemburg ve İzlanda karşılaşmaları için aday kadroya davet edildi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİNE ULAŞTI

Uzun süredir milli takım daveti bekleyen Cherif'in, gelen çağrının ardından bu gelişmeyi yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi. Genç oyuncu, Fransa U21 kadrosuna ilk kez dahil edildi.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT

Fransız teknik ekibin, Cherif'in performansını yakından takip ettiği ve oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtildi. Genç futbolcunun, milli takımın gelecek planlamasında değerlendirildiği aktarıldı.

Fransa U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Lüksemburg ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Cherif'in kadroda yer alması halinde ilk kez milli formayı giyme ihtimali bulunuyor.

