UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile Lech Poznan karşı karşıya geldi. Synerise Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ancak turu geçen taraf Ukrayna temsilcisi oldu.

Lech Poznan, karşılaşmaya etkili başladı ve 13. dakikada Mikael Ishak'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+7. dakikada yine Ishak'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı.



SHAKHTAR TURU KORUDU

Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 67. dakikada Joao Moutinho'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Bu gol Ukrayna temsilcisine tur için yeterli oldu.

İlk maçı 3-1 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 2-1'lik mağlubiyete rağmen toplam skorda üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.