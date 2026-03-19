UEFA ülke sıralamasında son durum: İşte Türkiye'nin yeri

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda galibiyet almasına rağmen elenen Samsunspor’un Avrupa macerası sona erdi. Rövanş karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellenirken, Türkiye 51.875 puanla 9. sıradaki yerini korudu. İngiltere zirvedeki konumunu sürdürürken, ilk üçte İtalya ve İspanya yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında son durum: İşte Türkiye'nin yeri
  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya elenerek Avrupa'ya veda etti.
  • Samsunspor, sahasında 3-1 kaybettiği rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skor nedeniyle turu geçemedi.
  • Bu sonucun ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 51.875 puanla 9. sırada yer aldı.
  • Sıralamada İngiltere birinci sırada bulunurken, Türkiye'nin en yakın takipçisi 10. sıradaki Çekya oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Avrupa puan tablosu güncellendi: Türkiye'nin konumu açıklandı

Tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmada sahasında 3-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen toplam skorda geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA ülke sıralamasında son durum: İşte Türkiye'nin yeri-3

Bu sonuçla birlikte Samsunspor'un Avrupa serüveni son bulurken, son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

UEFA ülke sıralamasında son durum: İşte Türkiye'nin yeri-4

İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE SIRALAMASI

Güncel tabloya göre İngiltere 115.408 puanla zirvede yer alırken, İtalya ve İspanya ilk üçteki yerlerini korudu. Türkiye ise 51.875 puanla 9. sırada konumlandı. Türkiye'nin hemen arkasında 48.525 puanla Çekya yer aldı.

