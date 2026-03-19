Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmada sahasında 3-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen toplam skorda geride kalarak Avrupa'ya veda etti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor'un Avrupa serüveni son bulurken, son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE SIRALAMASI
Güncel tabloya göre İngiltere 115.408 puanla zirvede yer alırken, İtalya ve İspanya ilk üçteki yerlerini korudu. Türkiye ise 51.875 puanla 9. sırada konumlandı. Türkiye'nin hemen arkasında 48.525 puanla Çekya yer aldı.